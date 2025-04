Marcus Thuram gioca contro il Barcellona? Le ultime sull'infortunio e la data del rientro dell'attaccante dell'Inter

Il francese non gioca nemmeno contro la Roma dopo aver saltato Bologna e Milan. Sarà in campo per l'andata delle semifinali di Champions League?

Niente da fare: Marcus Thuram non giocherà neppure Inter-Roma, e poco importa che la partita sia stata spostata di qualche ora, dalle 20.45 di sabato 26 alle 15 di domenica 27 aprile. Il problema, per l'Inter, è che alle porte ci sono altre due partite che possono valere un'intera stagione: la doppia semifinale contro il Barcellona, con l'andata in programma in Catalogna mercoledì 30 aprile e il ritorno a San Siro martedì 6 maggio. Thuram ci sarà? Le ultime sul recupero dell'attaccante francese dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare le ultime partite dell'Inter. L'articolo prosegue qui sotto