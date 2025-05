Marcus Thuram e il PSG, storia di destini mai incrociati per un soffio: ora la sfida in finale di Champions

La finale di Champions sarà per quanto possibile una gara ancora più speciale per Thuram: davanti ritroverà quel PSG più volte sfiorato in passato.

Un destino che torna a bussare forte alla sua porta. Sabato 31 maggio per Marcus Thuram sarà una partita ancora più speciale. Un post condiviso da Sky (@skyitalia) Una finale di Champions League non ha bisogno di particolari presentazioni o di motivazioni aggiuntive: una gara che ogni calciatore sogna di poter disputare almeno una volta nella propria carriera. Per Marcus Thuram si tratta della prima occasione in carriera: quella da provare a non fallire. L'articolo prosegue qui sotto Nel destino dell’attaccante e di tutto il gruppo nerazzurro sabato c’è il PSG a Monaco di Baviera, in palio ancora una volta la coppa europea più prestigiosa. Per Marcus Thuram quasi una slidind doors.