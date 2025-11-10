Pubblicità
Pubblicità
Villa Salernitana CrotoneSky
Lelio Donato

Luca Villa sviene durante Salernitana-Crotone: paura e ambulanza in campo, ha riportato un trauma cranico

Attimi di grande paura durante Salernitana-Crotone in Serie C quando il giocatore dei campani sviene dopo un contrasto aereo, subito soccorso. Le sue condizioni non sono serie.

Pubblicità

Attimi di grande paura durante Salernitana-Crotone, gara del girone C di Serie C.

Luca Villa, giocatore della formazione campana, è svenuto in campo dopo un precedente contrasto aereo con un avversario.

Compagni ed avversari hanno immediatamente richiesto l'intervento dei sanitari e sul terreno dell'Arechi è entrata anche l'ambulanza.

Le condizioni di Villa, per fortuna, non destano particolare preoccupazione.

  • IL MALORE DI VILLA IN SALERNITANA-CROTONE

    Al 4' di Salernitana-Crotone, gara valida per il girone C di Serie A, Luca Villa si è scontrato violentemente ed in modo completamente fortuito con Enrico Piovanello.

    Villa è rimasto a terra mentre compagni e avversari invocavano l'immediato intervento dei sanitari, che sono subito accorsi per soccorrere il giocatore della Salernitana.

    • Pubblicità

  • IN OSPEDALE CON L'AMBULANZA

    Villa, probabilmente privo di sensi per qualche secondo, è stato coperto da un capannello formato dagli altri giocatori mentre gli spettatori dell'Arechi osservavano in silenzio quanto stava accadendo.

    Dopo qualche minuto Villa è stato spostato con la barella su un'ambulanza, col viso insanguinato ma cosciente. Ed è stato trasportato all'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LE CONDIZIONI DI LUCA VILLA: IL COMUNICATO DELLA SALERNITANA

    Marco Villa, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato un trauma cranico e una ferita al labbro per cui sono stati necessari alcuni punti di sutura.

    Piovanello invece è rimasto in campo continuando a giocare la partita con un turbante in testa. Di seguito il comunicato della Salernitana:

    "L’U.S. Salernitana 1919 comunica che il calciatore Luca Villa, vittima di uno scontro di gioco nel corso della partita di questa sera contro il Crotone, ha riportato un trauma cranico ed una ferita lacero-contusa al labbro. Trasportato immediatamente presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, il giocatore vi trascorrerà alcune ore sotto osservazione. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni e saranno rivalutate nelle prossime ore dallo staff medico granata, prontamente intervenuto nell’occasione, guidato dal dott. Vincenzo Rosciano con il medico sociale dott. Christian Crescenzo e i fisioterapisti Giuseppe Magliano, Andrea Ciccarino, Francesco Minieri e Mariano Ferraioli".


  • IL RISULTATO FINALE

    La partita tra Salernitana e Crotone, quindi, è proseguita regolarmente una volta appurato che le condizioni di Villa non erano serie. Ed è terminata sul risultato di 0-0.

    Lo stesso Villa peraltro prima della gara era stato premiato come Mvp del mese di ottobre dai tifosi della Salernitana.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie C
Benevento crest
Benevento
BEN
Salernitana crest
Salernitana
SAL
Serie C
Catania crest
Catania
CAT
Crotone crest
Crotone
CRO