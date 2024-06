Marco Reus, il giocatore più sfortunato d’Europa: perché merita una finale di Champions da favola

Tormentato per tutta la carriera dagli infortuni, ha la possibilità di vincere la Champions League alla sua ultima gara con il Borussia.

Marco Reus in passato ha candidamente ammesso che ci sono stati dei momenti nei quali ha pensato di lasciare il Borussia Dortmund. La cosa non deve sorprendere visto che il suo nome, nel corso degli anni, è finito sul taccuino di Barcellona, Real Madrid, Arsenal, Milan, Paris Saint-Germain, Manchester City e Manchester United: come dire quasi tutti i migliori club europei.

“Ma alla fine - ha spiegato Reus - ho sempre scelto il mio club”. Perché? Perché il Borussia era “casa” per lui e perché in squadra si sentiva come in “famiglia”. “Il mio posto è qui”, ha detto.

Alcuni hanno messo in dubbio le sue ambizioni, ma Reus è sempre stato convinto di poter realizzare i suoi sogni a Dortmund. “Voglio vincere la Bundesliga con questo club - ha svelato nel 2019 - E voglio giocare nuovamente la finale di Champions League”.

Purtroppo, le sue speranze di vincere almeno una volta il campionato tedesco sono andate ad infrangersi contro l’incredibile epilogo della Bundesliga di un anno fa tuttavia, mentre si prepara a dire addio al suo amato BVB, il sogno Champions è ancora incredibilmente vivo.

Questa sera a Wembley il Borussia sfiderà il club più importante al mondo nella partita più importante che una squadra possa puntare a giocare.

E’ improbabile che Reus possa partire titolare contro il Real Madrid, anzi a dire il vero c’è anche la possibilità che non scenda in campo, ma anche solo l’idea di vederlo protagonista in una finale di Champions League a 35 anni e dopo tutti gli infortuni con i quali ha dovuto fare i conti, ha il sapore di un grande traguardo raggiunto.