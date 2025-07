Marco Mengoni tour 2025: scaletta e ordine delle canzoni dei concerti estivi a Bari e Messina

A Bari e Messina si conclude il tour estivo 2025 di Marco Mengoni: scopriamo con quali canzoni si esibirà il cantautore nelle ultime date.

A luglio 2025 si conclude il tour estivo di Marco Mengoni. 'Marco negli stadi 2025' vedrà Bari e Messina (doppia data) come ultime tappe per il cantautore di Viterbo, che tornerà in concerto a partire da ottobre con date già annunciate a Torino, Firenze, Milano e non solo.

C'è grande attesa per gli ultimi concerti estivi di Marco Mengoni in Puglia e Sicilia, con la scaletta delle canzoni che non dovrebbe subire variazioni rispetto alle ultime date.

Tra le canzoni di Marco Mengoni non mancheranno i grandi classici che lo hanno reso uno degli artisti italiani più apprezzati di musica pop, ma anche diverse cover e alcune perle della sua discografia meno conosciute dal grande pubblico ma pronte ad emozionare i fans dal vivo.