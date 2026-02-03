Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Best-value January deals GFXGetty/GOAL

Marc Guehi, Endrick e i 10 acquisti con il miglior rapporto qualità-prezzo del mercato di gennaio

GOAL stila una classifica dei migliori acquisti in termini di rapporto qualità-prezzo della finestra di mercato invernale: tra essi ci sono Marc Guehi, Endrick e altri ancora.

Pubblicità

È risaputo che il calciomercato di gennaio è sempre il più difficile. È più complicato convincere le altre squadre a cedere i propri giocatori a metà stagione, e talvolta è ancora più dura convincere i giocatori che è meglio trasferirsi immediatamente piuttosto che aspettare fino all'estate successiva. Ma questo non significa che i trasferimenti siano impossibili o che non sia possibile chiudere un'operazione con un buon rapporto qualità-prezzo.

Negli ultimi anni il calciomercato invernale ha preso vita, con diversi trasferimenti milionari avvenuti a gennaio. Questa volta non è andata proprio così, anche se ci sono state comunque alcune operazioni piuttosto interessanti.

Una squadra che punta al titolo della Premier League ha investito ingenti somme di denaro per aumentare le proprie possibilità di gloria, c'è stato di nuovo fermento tra i top club europei e alcune giovani stelle hanno ora l'opportunità di mettersi alla prova in un nuovo ambiente.

GOAL classifica i 10 acquisti più convenienti del calciomercato di gennaio:

  • Brighton & Hove Albion v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Pascal Gross (dal Borussia Dortmund al Brighton - 2 milioni di euro)

    Saresti perdonato se pensassi che Pascal Gross abbia trascorso gli ultimi nove anni al Brighton ininterrottamente. In realtà, nell'estate del 2024 ha lasciato i Seagulls per tornare al Borussia Dortmund, la squadra della sua infanzia.

    Nonostante abbia giocato 49 volte con il BVB nella sua stagione d'esordio, i suoi minuti di gioco sono diminuiti in questo campionato e ha così cercato di tornare sulla costa meridionale dell'Inghilterra. I Seagulls sono riusciti a riportare un giocatore esperto e che conosce già club per ben meno degli 9 milioni di euro per i quali lo avevano venduto 18 mesi fa.

    "Dato che a Dortmund non avevo molto spazio, volevo tornare in un posto nel quale potessi avere più influenza e giocare con più regolarità, in modo da potermi candidare per i Mondiali", ha detto Gross a proposito del suo ritorno a Brighton.

    • Pubblicità
  • Rayan Bournemouth 2025-26Getty Images

    9Rayan (da Vasco da Gama al Bournemouth - 35 milioni di euro)

    Non capita tutti i giorni che una giovane promessa brasiliana venga accostata a squadre come il Bayern Monaco e il Barcellona, ma poi finisca al Bournemouth, anche se questo è forse un segno della vera forza della Premier League al giorno d'oggi.

    I Cherries, tuttavia, ci sono riusciti di nuovo. Dopo aver venduto Antoine Semenyo al Manchester City, hanno trovato un sostituto a meno della metà del prezzo. Con Rayan hanno preso uno dei talenti più promettenti del Sud America, un diciannovenne che ha già giocato oltre 100 partite da professionista e può agire in qualsiasi posizione dell'attacco. Al suo debutto in trasferta contro il Wolverhampton, ha fornito un assist ad Alex Scott e si è trovato subito a suo agio nel gioco duro del calcio inglese.

    "Sono molto felice e onorato di essere qui, soprattutto per il progetto sportivo che hanno sviluppato per me. Sono estremamente felice. È un club che forma molti talenti, quindi sono molto contento di essere qui e spero di dare molta gioia ai tifosi", ha detto Rayan al suo arrivo, senza dubbio consapevole che nei prossimi anni verrà probabilmente venduto per una cifra sensibilmente più alta.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • 8Oscar Bobb (dal Manchester City al Fulham - 31 milioni di euro)

    Anche se sei giovane ed hai avuto solo pochi minuti a disposizione nel Manchester City, è probabile che tu abbia un potenziale enorme. Cole Palmer, Romeo Lavia e Liam Delap (tutti ora al Chelsea, ironia della sorte) sono tra coloro che hanno dimostrato la validità di questa teoria nelle ultime stagioni.

    Il prossimo della lista è Oscar Bobb, che molti tifosi hanno visto con tristezza partire per il Fulham. Il City aveva una così alta considerazione del norvegese che lo ha salutato con un'intervista di addio.

    "Lascio il City con nient'altro che ricordi meravigliosi e voglio ringraziare tutti per l'aiuto e la guida che mi hanno dato durante la mia permanenza qui - ha detto Bobb - Sono stato molto fortunato a far parte di una squadra di calcio così speciale e ad aver vissuto tanti momenti fantastici, esperienze che custodirò per sempre".

    Finalmente Marco Silva ottiene i rinforzi necessari per il suo attacco, ingaggiando un ventiduenne che ha vinto la Premier League, la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club FIFA e che non vede l'ora di giocare regolarmente, soprattutto con i Mondiali all'orizzonte.

  • 7Oleksandr Zinchenko (dall'Arsenal all'Ajax - 1 milione di euro)

    Non molto tempo fa Oleksandr Zinchenko era il giocatore che ha ridefinito il suo ruolo nella Premier League. Al Manchester City era un elemento decisivo nei momenti cruciali e dopo essere passato all'Arsenal è esploso come eccellente terzino a piede invertito.

    Purtroppo, le sue prestazioni sono calate negli ultimi due anni e ora ha lasciato definitivamente i Gunners. Dopo un periodo di prestito poco brillante al Nottingham Forest, giudicato insoddisfacente da tutte le parti, l'accordo è stato interrotto in modo che l'Arsenal potesse autorizzare una vendita a prezzo ridotto all'Ajax.

    La preoccupazione per gli olandesi è che Zinchenko ha firmato solo un contratto di sei mesi, anche se, se giocheranno bene le loro carte, potrebbe finire per sottoscrivere un contratto più lungo ad Amsterdam. Ha sicuramente le qualità tecniche per diventare uno dei beniamini dei tifosi alla Johan Cruyff Arena.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LENSAFP

    6Ethan Nwaneri (dall'Arsenal al Marsiglia - prestito)

    Arriviamo al primo dei tre prestiti presenti in questa lista. Non tutti i prestiti sono uguali e, per entrare nella nostra top 10, deve trattarsi di una mossa che faccia davvero la differenza per la squadra che ha acquisito il giocatore.

    Nel caso del Marsiglia, in corsa per la Champions League, è riuscito a convincere l'Arsenal a separarsi da Ethan Nwaneri, nonostante i Gunners avessero a lungo insistito che il giovane talento non avrebbe potuto lasciare la squadra nella seconda metà della stagione. Ma l'opportunità per un giocatore con un tale potenziale di giocare in un campionato più formativo sotto la guida di Roberto De Zerbi - il cui futuro è ora incredibilmente incerto - era troppo allettante per essere rifiutata.

    "Penso che i giovani talenti che abbiamo abbiano bisogno di giocare, e in questo caso Ethan non stava avendo abbastanza minuti, e l'ultima cosa che vogliamo è interrompere il suo sviluppo perché è un grande talento e qualcuno che vive e respira calcio; quella è la sua vita - ha detto Mikel Arteta - Dopo averne discusso con lui, suo padre, il suo agente e il club, abbiamo deciso che la cosa migliore da fare era lasciarlo andare in prestito.

    Poi abbiamo dovuto scegliere il posto giusto e, avendo tutte le opzioni a disposizione, abbiamo considerato l'esperienza che abbiamo avuto a Marsiglia con [William Saliba], il fatto che Roberto è lì ed è un incredibile bravo nel far crescere giovani talenti, oltre ad essere un allenatore davvero coraggioso nel modo in cui gioca e nel modo in cui gioca con i giovani talenti, e ha un grande curriculum in questo senso".

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-PRESSERAFP

    5Endrick (dal Real Madrid al Lione - prestito)

    Altrove nella Ligue 1, il Lione ha vinto la corsa per Endrick. Il prodigioso attaccante chiaramente non era tra i preferiti di Xabi Alonso, esonerato un paio di settimane dopo il suo passaggio in prestito all'OL, e aveva bisogno di giocare con regolarità per mantenere il suo posto nella Nazionale brasiliana alla vigilia dei Mondiali.

    Non sorprende che Endrick abbia avuto un successo immediato in Francia. Ha già segnato quattro gol in quattro partite con il Lione, che sta lottando con il Marsiglia per un posto in Champions League. I due giovani in prestito potrebbero quindi fare la differenza in questa corsa.

    "Il mio adattamento è stato quasi perfetto - ha recentemente dichiarato Endrick - Da quando sono arrivato, la comunicazione con i miei compagni di squadra e lo staff è stata eccellente. Sono davvero grato per il loro sostegno quotidiano. Ora spero di migliorare un po' di più ad ogni partita, in modo che alla fine della stagione possiamo raggiungere i nostri obiettivi.

    Il fatto che la dirigenza del club sia venuta a incontrarmi e mi abbia dato la sua parola è stato significativo. Ho percepito la loro fiducia. Qui ho trovato una squadra davvero unita, dove c'è un vero senso di cameratismo, che è importante. Anzi, è la cosa più importante. Se c'è unità dentro e fuori dal campo, le cose scorrono in modo più fluido e naturale".

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Eintracht Frankfurt v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    4Ademola Lookman (Atalanta all'Atletico Madrid - 40 milioni di euro)

    Dopo aver compiuto 28 anni a ottobre, Ademola Lookman sentiva che era ora di trasferirsi in un grande club. Ha dato prova del suo valore più volte nelle tre stagioni e mezzo con l'Atalanta, soprattutto con la tripletta con la quale ha piegato l'imbattuto Bayer Leverkusen nella finale di Europa League del 2024.

    Il calciatore della nazionale nigeriana diventerà l'ultimo attaccante di punta a indossare la maglia rosso-bianca dell'Atletico Madrid in un momento in cui la squadra di Diego Simeone ha bisogno di una scintilla per riaccendere la stagione. Il prezzo è tutt'altro che proibitivo e non è neanche lontanamente paragonabile a quello di altri acquisti importanti.

  • FBL-EUR-C1-MARSEILLE-PRESSERAFP

    3Angel Gomes (dal Marsiglia al Wolverhampton - prestito da 1 milione di euro)

    A prima vista, sembra una strana operazione per Angel Gomes, che lascia il Marsiglia solo pochi mesi dopo essersi trasferito a titolo gratuito dal Lille. Inoltre, sta per approdare in una squadra che sembra destinata alla retrocessione in Championship.

    Detto questo, c'è un metodo dietro questa follia. Gomes, che ha collezionato quattro presenze con la maglia dell'Inghilterra, ha finalmente l'opportunità di giocare regolarmente in Premier League dopo aver disputato solo cinque partite nella massima serie con il Manchester United e, anche se i Wolves dovessero retrocedere, potrebbe chiedere di essere ceduto in estate anche se la clausola di acquisto prevista dall'accordo venisse attivata, consentendo al centrocampista di ottenere un discreto guadagno.

    Mettendo tutto questo nero su bianco, a perderci qui è in realtà il Marsiglia. Vale davvero la pena separarsi da Gomes per cifre così misere?

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Marc Guehi Man CityManchester City

    2Marc Guehi (dal Crystal Palace al Manchester City - 23 milioni di euro)

    Questa sarà probabilmente la voce più controversa della lista. Il Manchester City merita davvero di essere lodato per aver investito 23 milioni di euro per un giocatore il cui contratto sarebbe scaduto in estate? È stata una mossa geniale offrirgli un contratto del valore di 300.000 sterline a settimana? Si tratta solo di "complimenti per aver detto la cifra più alta"? Dopotutto, questa è una lista dei "migliori affari".

    Ma non si può ignorare l'intento del City. Sapeva di aver bisogno di rinforzi in difesa, soprattutto dopo che Ruben Dias e Josko Gvardiol hanno subito infortuni di media-lunga durata, e che Marc Guehi era una delle migliori opzioni sul mercato. Inoltre, era il miglior free agent in vista dell'estate e sapeva che i rivali all'estero avevano un vantaggio nelle trattative pre-contrattuali. Pertanto, il City ha agito rapidamente per assicurarsi Guehi, migliorando immediatamente la propria difesa con un'opzione più che collaudata.

    L'inizio di Guehi all'Etihad Stadium è stato altalenante, ma è facile immaginare che a lungo termine vincerà molti trofei con la maglia azzurra.

  • Dro Fernandez PSG 2025-26Getty Images

    1Dro Fernandez (dal Barcellona al Paris Saint-Germain - 8 milioni di euro)

    Il Barcellona sta attraversando un periodo complicato dal punto di vista finanziario. Ciò che non è stato gradito dai vertici del club blaugrana è stata la sorprendente partenza di Dro Fernandez, prodotto de La Masia, per una cifra molto inferiore al suo valore. L'unico lato positivo è che sono riusciti a ottenere un compenso leggermente superiore alla clausola rescissoria prevista dal suo contratto.

    "La partenza di Dro mi ha sorpreso. Avevamo un accordo per prolungare il suo contratto a 18 anni, poi il suo agente ha detto che alla fine aveva cambiato idea. È stata una situazione spiacevole", ha dichiarato il presidente del Barça Joan Laporta, che inevitabilmente si troverà sotto pressione in vista delle prossime elezioni.

    Dro, che aveva impressionato nella pre-stagione e aveva avuto qualche minuto di gioco nella prima metà della stagione 2025-26, ha comunicato al Barcellona la sua volontà di lasciare la squadra all'inizio della finestra di mercato invernale, mettendo in allerta i migliori club europei. Alla fine, il Paris Saint-Germain ha vinto la corsa e ha accettato di pagare al Barça una cifra superiore alla clausola rescissoria dichiarata, al fine di mantenere i rapporti cordiali tra i due club.

    È un duro colpo per il Barcellona, ma un affare per il PSG. L'allenatore Luis Enrique ha dichiarato alla firma del contratto: "Firma qui, 50 goal e 50 assist!". È giusto dire che le aspettative su Dro sono alte.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0