Maresca e l’addio al Chelsea: avrebbe potuto chiedere una cifra altissima dopo la separazione

Maresca sarebbe anche arrabbiato per le insinuazioni secondo le quali avrebbe litigato con lo staff medico del club, mettendo a rischio la salute di stelle della prima squadra come Cole Palmer e Reece James. Era frustrato dal numero di scontri che era costretto ad avere con i vertici del club, soprattutto quando si trattava di scelte di formazione e potenziali sostituzioni.

Ciononostante, la leggenda della Premier League Alan Shearer ha pronosticato un suo rapido ritorno in panchina.

"Il suo periodo al Chelsea dovrebbe essere considerato un successo. L'anno scorso hanno battuto la migliore squadra in circolazione, il PSG; ha superato l'allenatore dell'anno. Hanno vinto la Conference League, cosa prevedibile, ma pochi pensavano che avrebbero vinto il Mondiale per Club.

È arrivato tra i primi quattro, quindi per me ha fatto un ottimo lavoro. Se ne andrà con una reputazione eccellente. Non credo che avrà difficoltà a trovare un altro lavoro grazie a quanto fatto al Chelsea e al Leicester. Resta da vedere se otterrà una delle panchine più importanti. Si è parlato del City, ma dipende se Pep Guardiola deciderà di andarsene e quando, ma non avrà difficoltà a trovare un lavoro in Inghilterra o all'estero".

Ha aggiunto: "Quando accetti quel lavoro sai cosa ti aspetta, è una squadra di calcio molto diversa dalle altre in termini di gestione. Non è colpa di Maresca, ma dei suoi dirigenti. Il loro modello è ovviamente quello di acquistare giovani, formarli e offrir loro contratti lunghissimi con la possibilità di rivenderli. Non credo che si possa vincere il campionato in questo modo. Potresti arrivare tra le prime quattro perché puoi spendere, ma in generale, il nuovo arrivato deve fare meglio di quello che se n'è appena andato".