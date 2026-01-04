Pubblicità
Chelsea v Bournemouth - Premier League
Harry Sherlock

Maresca e l’addio al Chelsea: avrebbe potuto chiedere una cifra altissima dopo la separazione

Si è chiusa nei giorni scorsi l’avventura di Enzo Maresca al Chelsea: il tecnico italiano nel lasciare i Blues ha rinunciato ad una cifra molto alta.

Enzo Maresca ha deciso di non richiedere al Chelsea il pagamento di 14 milioni di sterline (circa 16 milioni di euro) quando ha lasciato Stamford Bridge. 

Il tecnico italiano e i Blues si sono separati dopo una serie di risultati deludenti che spinto la compagine a quindici punti di distacco dall’Arsenal capolista al momento del suo addio.

  • LA CLAMOROSA SEPARAZIONE

    Maresca ha lasciato il Chelsea la scorsa settimana, quando il club ha deciso di cambiare rotta dopo che la squadra era scivolata al quinto posto nella classifica della Premier League ed aveva ottenuto una sola vittoria nelle precedenti cinque partite. 

    Ora, il Chelsea si sta preparando per la sfida contro il Manchester City, con l'allenatore dell'Under 21 Calum McFarlane pronto a prendere in mano le redini della prima squadra. 

    Il Sun ha riferito che la decisione di Maresca di lasciare i Blues gli è costata un potenziale compenso di circa 16 milioni di euro, il tutto mentre circolavano voci relative a possibili colloqui con il Manchester City per raccogliere l'eredità di Pep Guardiola.

  Maresca

    I MOTIVI DELL'ADDIO DI MARESCA

    Secondo quanto trapelato, Maresca era così deluso dall'essere stato screditato dai vertici del Chelsea che non ha discusso i termini della separazione con il club. Avrebbe dovuto ricevere circa 14 milioni di sterline di buonuscita, avendo firmato un contratto quinquennale con opzione per un ulteriore anno, quando è stato assuto nel 2024. Guadagnava circa 4 milioni di sterline a stagione (circa 4,6 milioni di euro) e lasciando dopo 18 mesi ha rinunciato a una somma ingente. Sono piovute smentite in merito alle notizie secondo le quali avrebbe cercato di costringere il Chelsea a offrirgli un nuovo contratto sfruttando l'interesse del City nei suoi confronti.

    Al momento del suo licenziamento, il Chelsea ha dichiarato: "Durante la sua permanenza al Club, Enzo ha portato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nel Mondiale per Club FIFA. Questi risultati rimarranno una parte importante della storia recente del Club e lo ringraziamo per il suo contributo.

    Con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il club ritengono che un cambiamento offra alla squadra le migliori possibilità di rimettere in carreggiata la stagione.

    Auguriamo a Enzo ogni bene per il futuro".

  • LE PREOCCUPAZIONI DI MARESCA

    Maresca sarebbe anche arrabbiato per le insinuazioni secondo le quali avrebbe litigato con lo staff medico del club, mettendo a rischio la salute di stelle della prima squadra come Cole Palmer e Reece James. Era frustrato dal numero di scontri che era costretto ad avere con i vertici del club, soprattutto quando si trattava di scelte di formazione e potenziali sostituzioni.

    Ciononostante, la leggenda della Premier League Alan Shearer ha pronosticato un suo rapido ritorno in panchina.

    "Il suo periodo al Chelsea dovrebbe essere considerato un successo. L'anno scorso hanno battuto la migliore squadra in circolazione, il PSG; ha superato l'allenatore dell'anno. Hanno vinto la Conference League, cosa prevedibile, ma pochi pensavano che avrebbero vinto il Mondiale per Club.

    È arrivato tra i primi quattro, quindi per me ha fatto un ottimo lavoro. Se ne andrà con una reputazione eccellente. Non credo che avrà difficoltà a trovare un altro lavoro grazie a quanto fatto al Chelsea e al Leicester. Resta da vedere se otterrà una delle panchine più importanti. Si è parlato del City, ma dipende se Pep Guardiola deciderà di andarsene e quando, ma non avrà difficoltà a trovare un lavoro in Inghilterra o all'estero".

    Ha aggiunto: "Quando accetti quel lavoro sai cosa ti aspetta, è una squadra di calcio molto diversa dalle altre in termini di gestione. Non è colpa di Maresca, ma dei suoi dirigenti. Il loro modello è ovviamente quello di acquistare giovani, formarli e offrir loro contratti lunghissimi con la possibilità di rivenderli. Non credo che si possa vincere il campionato in questo modo. Potresti arrivare tra le prime quattro perché puoi spendere, ma in generale, il nuovo arrivato deve fare meglio di quello che se n'è appena andato".

  Calum McFarlane Enzo Maresca Chelsea 2026

    COSA ATTENDE ORA IL CHELSEA?

    McFarlane spera di lasciare il segno sulla panchina Chelsea quando domenica affronterà il City. I Blues sono quinti in classifica nella Premier League, a tre punti dal Liverpool, quarto in classifica.

