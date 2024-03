Mantova in Serie B nel 2024: quando può arrivare la promozione e quanti punti mancano

Quattordici anni dopo l'ultima stagione di Serie B, il Mantova di Possanzini sta per festeggiare l'atteso ritorno: Padova verso il secondo posto.

Mantova. Le vecchie generazioni di tifosi quasi si sentono in colpa ad aver vissuto in maniera esclusiva l'era del club in Serie B e Serie A. La Generazione Z non ha avuto modo, se non da bambini, di vedere il club cittadino almeno in seconda serie, vista la retocessione del 2010.

Da allora, infatti, il Mantova ha preso parte solamente alle categorie inferiori, riuscendo finalmente ad avere una svolta nel 2023/2024. La stagione nel Girone A di Serie C, infatti, vede il team dei Virgiliani al comando del gruppo, in fuga verso la promozione diretta in Serie B, annata 24-25.

Mettendo insieme tre vittorie con zero goal subito nel mese di marzo, il Mantova ha messo la freccia verso una promozione attesa 14 anni: ora sì, manca veramente poco.