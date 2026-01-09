Manna punta il dito contro il VAR di Napoli-Verona: "Ha condizionato negativamente l'arbitro"

"Stiamo operando a regime controllato (ride, n.d.r.), siamo attivi e sappiamo in quali zone bisogna eventualmente intervenire per migliorare la rosa. Se ci saranno delle opportunità ci faremo trovare pronti, ma la concentrazione è sul campo. Credo che il calciomercato debba fermarsi d'estate, prima dell'inizio del campionato: la sessione di gennaio a me non piace, perché è condizionato dalle partite e penso che il più delle volte si possano fare degli errori piuttosto che porre dei correttivi. Anche questo è uno spunto di riflessione che potremmo fare. Il campionato sarà lungo e la quota Champions alta: è difficile contro chiunque, si possono perdere punti con tutti. Bisogna restare concentrati e non dare nulla per scontato".