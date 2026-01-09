Manna punta il dito contro il VAR di Napoli-Verona: "Ha condizionato negativamente l'arbitro"

Mezzo passo falso per il Napoli che, nel 19° turno di Serie A, non è andato oltre il 2-2 casalingo contro il Verona: un risultato che ha allungato lo svantaggio dall'Inter capolista (prossima avversaria domenica sera) a quattro punti.
Un match, quello di mercoledì, caratterizzato dalle polemiche per gli episodi da moviola: in primis il rigore assegnato agli scaligeri per un tocco col braccio di Buongiorno e la rete annullata a Hojlund, reo di aver ammortizzato il pallone col polso prima di scaraventarlo in rete.
Intervistato da 'Radio CRC', il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna non ha speso parole al miele per il VAR dell'incontro del 'Maradona', Valerio Marini (coadiuvato dall'AVAR Maggioni), che secondo il dirigente avrebbe condizionato negativamente l'operato dell'arbitro Marchetti.