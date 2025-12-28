Manna contrario al blocco del mercato a gennaio: "Un paradosso, Napoli una delle società più sane"

Un mercato a saldo zero. La Commissione di vigilanza sui bilanci dei club ha imposto al Napoli una sessione invernale all’insegna della prudenza. Quella all’orizzonte sarà, dunque, una finestra di mercato con un occhio attento ai conti.
Una notizia che ha cambiato - evidentemente - i piani del Napoli e del direttore sportivo Manna, che dovrà operare in maniera diversa rispetto a quanto preventivato.
Il dirigente dei partenopei, che potrà finalizzare nuovi acquisti solo dopo aver liberato spazio e aver incassato un tesoretto da poter reinvestire.
Intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio di Cremonese-Napoli sfida valida per la 17ª giornata di Serie A, Giovanni Manna ha contestato la decisione, definendola “un paradosso”.