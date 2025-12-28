Pubblicità
Giovanni Manna Napoli Sports Director 2025SSC Napoli
Alessandro De Felice

Manna contrario al blocco del mercato a gennaio: "Un paradosso, Napoli una delle società più sane"

Il direttore sportivo del Napoli ha commentato la decisione della Commissione di vigilanza sui bilanci dei club: il club partenopeo dovrà operare a saldo zero nel mercato di gennaio.

Un mercato a saldo zero. La Commissione di vigilanza sui bilanci dei club ha imposto al Napoli una sessione invernale all’insegna della prudenza. Quella all’orizzonte sarà, dunque, una finestra di mercato con un occhio attento ai conti.

Una notizia che ha cambiato - evidentemente - i piani del Napoli e del direttore sportivo Manna, che dovrà operare in maniera diversa rispetto a quanto preventivato.

Il dirigente dei partenopei, che potrà finalizzare nuovi acquisti solo dopo aver liberato spazio e aver incassato un tesoretto da poter reinvestire.

Intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima del fischio d’inizio di Cremonese-Napoli sfida valida per la 17ª giornata di Serie A, Giovanni Manna ha contestato la decisione, definendola “un paradosso”.

  • BLOCCO DEL MERCATO ‘UN PARADOSSO’

    “Il blocco del mercato per me è un grandissimo paradosso, siamo una delle società più sane come liquidità. Si è cercato di uniformare la regola con la Uefa, ma ti permette di fare dei correttivi. Faremo di necessità virtù e vediamo”.

  • COME CAMBIA IL MERCATO DEL NAPOLI

    Dopo la decisione della Commissione di vigilanza governativa sui bilanci dei club, il Napoli dovrà operare a saldo zero.

    Il club partenopeo dovrà bilanciare perfettamente ogni eventuale acquisto con una cessione di pari valore.

    Nel caso in cui un club si trovi al di sopra della soglia stabilità per due sessioni consecutive o l'infrazione risultasse addirittura maggiore, infatti, si procederebbe al blocco totale del mercato con l'impossibilità di effettuare acquisti.

  • FUTURO LANG E LUCCA

    "I calciatori devono guadagnarsi ogni giorno di vestire la maglia del Napoli. Lucca l'abbiamo voluto, non è che ce lo siamo trovati, ma bisogna dare di più. Hojlund sta facendo bene e lui deve farsi trovare pronto. Poi vedremo cosa succederà a gennaio, non escludiamo nulla. Ora pensiamo alla partita e a fare risultato”.

  • IL 2025 DEL NAPOLI

    “È stato un anno importante, abbiamo vinto uno scudetto e una Supercoppa. Ma non c’è tempo di festeggiare, dobbiamo restare concentrati perché si gioca ogni tre giorni”.

  • IL CAMBIO DI MODULO

    “Il modulo è stata una necessità non avendo altri centrocampisti, il mister poi è stato bravo a cucire l’abito su misura alla squadra. Stiamo avendo risultati, stiamo giocando un bel calcio, siamo positivi e propositivi. Vedremo quando rientreranno i ragazzi che stanno fuori come Anguissa e Gilmour”. 

