Mandragora esultanza dedica Commisso Bologna Fiorentina 17012026DAZN
Claudio D'Amato

La dedica di Mandragora a Commisso dopo il goal in Bologna-Fiorentina: maglia viola col numero 5

Rolando Mandragora ha sbloccato Bologna-Fiorentina e ricordato Rocco Commisso: il centrocampista si è recato verso la panchina mostrando alle telecamere una maglia viola col numero 5.

Che Bologna-Fiorentina non sarebbe stata una partita 'normale', era ampiamente preventivabile. 

A fare da cornice al derby dell'Appennino la scomparsa di Rocco Commisso, che ha portato i viola a scendere ugualmente in campo seppur col lutto nel cuore per la morte del loro presidente. 

Alla maglia speciale indossata dai calciatori di Vanoli durante il riscaldamento, nel corso del primo tempo, si è aggiunta la dedica speciale di Rolando Mandragora. Il centrocampista gigliato, autore del goal che ha sbloccato il match, ha ricordato Commisso con un'esultanza emozionante.

  • LA DEDICA DI MANDRAGORA A COMMISSO DOPO IL GOAL

    Mandragora, una volta segnata la rete dello 0-1 in Bologna-Fiorentina al 19', è corso verso la propria panchina facendosi consegnare una divisa viola: dietro ad essa il nome Rocco, accompagnato dal numero 5.

  • L'ESULTANZA DI MANDRAGORA PER COMMISSO

  • PERCHÉ LA MAGLIA DI COMMISSO COL NUMERO 5?

    La maglia mostrata alle telecamere da Mandragora, che ha anche inviato un bacio al compianto massimo dirigente spentosi sabato, aveva il 5 perché Commisso da calciatore portava sulle spalle proprio tale numero.

    L'italo-americano, da giovane, ha giocato nel ruolo di centrocampista vedendo il proprio percorso con gli scarpini ai piedi in particolare alla Columbia Business School.

    La 5 fu mostrata anche nel 2019 quando ricevette il bagno di folla al Franchi una volta acquistata la Fiorentina, iniziativa inoltre che andò già in scena nel 2017 quando divenne proprietario dei New York Cosmos, presentandosi al pubblico sfoggiando una casacca biancoverde col medesimo numero dietro alla schiena.

