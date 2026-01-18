La dedica di Mandragora a Commisso dopo il goal in Bologna-Fiorentina: maglia viola col numero 5

Che Bologna-Fiorentina non sarebbe stata una partita 'normale', era ampiamente preventivabile.
A fare da cornice al derby dell'Appennino la scomparsa di Rocco Commisso, che ha portato i viola a scendere ugualmente in campo seppur col lutto nel cuore per la morte del loro presidente.
Alla maglia speciale indossata dai calciatori di Vanoli durante il riscaldamento, nel corso del primo tempo, si è aggiunta la dedica speciale di Rolando Mandragora. Il centrocampista gigliato, autore del goal che ha sbloccato il match, ha ricordato Commisso con un'esultanza emozionante.