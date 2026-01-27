Mandas ufficiale al Bournemouth: la formula, le cifre e le nuove gerarchie tra i pali della Lazio

A condurre l'operazione per il Bournemouth è stata un'altra vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Tiago Pinto, che oggi ricopre il ruolo di Head of Football Operations del club inglese: un po' di Roma - sponda giallorossa e biancoceleste - si è dunque ritrovata in Premier League.

Il dirigente portoghese ha chiuso con la Lazio l'operazione per l'arrivo di Mandas, che non sarà in prestito secco diversamente da quanto traspare nel comunicato della Lazio: il club inglese ha a disposizione un diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni legate al numero delle presenze.