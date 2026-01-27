Goal.com
Live
Galatasaray v SS Lazio - Pre-season FriendlyGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Mandas ufficiale al Bournemouth: la formula, le cifre e le nuove gerarchie tra i pali della Lazio

Il portiere greco saluta la Serie A a metà stagione e vola in Premier League. Nelle stesse ore la Lazio ha ufficializzato l'arrivo di Edoardo Motta dalla Reggiana.

Un portiere arriva, un altro se ne va. Nella mattinata in cui ha accolto Edoardo Motta, la Lazio ha annunciato ufficialmente anche la cessione di Christos Mandas, che dunque lascia i biancocelesti a metà stagione.

Il portiere greco, secondo di Provedel, è stato ceduto al Bournemouth. L'accordo tra i due club era già stato raggiunto ed è stato formalizzato proprio questa mattina, con tanto di comunicati ufficiali.

Dopo gli arrivi di Taylor a centrocampo e di Ratkov in attacco, dunque, la Lazio cambia anche tra i pali: nuove gerarchie nella seconda parte dell'annata.

  • IL COMUNICATO DELLA LAZIO

    "La S.S. Lazio - si legge nel comunicato biancoceleste - informa di aver ceduto a titolo temporaneo il portiere Christos Mandas all`AFC Bournemouth.

    Mandas, acquistato nell`estate 2023 dall`OFĪ Creta, lascia i biancocelesti dopo aver collezionato 33 presenze.

    Tutto il club desidera ringraziare Christos per il contributo dato e gli augura il meglio per il futuro".

  • LA FORMULA DELL'OPERAZIONE

    A condurre l'operazione per il Bournemouth è stata un'altra vecchia conoscenza della Serie A, ovvero Tiago Pinto, che oggi ricopre il ruolo di Head of Football Operations del club inglese: un po' di Roma - sponda giallorossa e biancoceleste - si è dunque ritrovata in Premier League.

    Il dirigente portoghese ha chiuso con la Lazio l'operazione per l'arrivo di Mandas, che non sarà in prestito secco diversamente da quanto traspare nel comunicato della Lazio: il club inglese ha a disposizione un diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni legate al numero delle presenze

  • LE CIFRE

    Il prestito di Mandas al Bournemouth è oneroso: nelle casse biancocelesti arriveranno subito 3 milioni di euro. Nel caso il greco rimanga in Premier League, poi, l'accordo per il diritto o obbligo di riscatto è in cambio di altri 17 milioni. Totale potenziale, dunque: una ventina di milioni.

  • COSA CAMBIA ALLA LAZIO

    Dal punto di vista delle gerarchie, Ivan Provedel rimane il secondo portiere della Lazio: sarà ancora lui a difendere i pali della squadra di Sarri, come già accaduto nella prima parte della stagione nonostante la concorrenza teoricamente insidiosa di Mandas.

    Il greco ha invece fatto spazio a Edoardo Motta, portiere scuola Juventus reduce da un'esperienza in Serie B alla Reggiana: il suo acquisto si è concretizzato a titolo definitivo.

0