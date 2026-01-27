Mandas ufficiale al Bournemouth: la formula, le cifre e le nuove gerarchie tra i pali della Lazio

Un portiere arriva, un altro se ne va. Nella mattinata in cui ha accolto Edoardo Motta, la Lazio ha annunciato ufficialmente anche la cessione di Christos Mandas, che dunque lascia i biancocelesti a metà stagione.
Il portiere greco, secondo di Provedel, è stato ceduto al Bournemouth. L'accordo tra i due club era già stato raggiunto ed è stato formalizzato proprio questa mattina, con tanto di comunicati ufficiali.
Dopo gli arrivi di Taylor a centrocampo e di Ratkov in attacco, dunque, la Lazio cambia anche tra i pali: nuove gerarchie nella seconda parte dell'annata.