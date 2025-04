L'ex ct dell'Italia è stato a Bogliasco per seguire l'allenamento della Sampdoria: ieri sui social aveva smentito un ruolo nel club.

Sono giorni di rivoluzione in casa Sampdoria dopo l'esonero di Leonardo Semplice e l'arrivo in panchina di Alberico Evani, storico braccio destro di Roberto Mancini. Insieme ad Evani, come vice Attilio Lombardo, altro fedelissimo dell'ex commissario tecnico dell'Italia.

In questa rivoluzione, resta ancora bene da definire che posizione avrà lo stesso Mancini, che ieri aveva smentito sui social un ruolo di consulente o consigliere o head of performance della Sampdoria.

In mattinata infatti l'ex allenatore dell'Inter è arrivato a Bogliasco, nel centro d'allenamento della Sampdoria per incontrare il club e seguire da vicino l'allenamento della squadra, a conferma anche di quelle che erano state le parole del presidente Manfredi.