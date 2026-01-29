Goal.com
Gianluca Mancini RomaGetty Images
Claudio D'Amato

Perché Mancini è stato espulso in Panathinaikos-Roma? La moviola

La Roma, contro il Panathinaikos, resta in 10 dopo 15': fallo da ultimo uomo di Gianluca Mancini e cartellino rosso dopo on field review.

  • 15' - MANCINI ESPULSO

    La partita della Roma, ad Atene, si mette in salita dopo appena un quarto d'ora: un fallo da ultimo uomo commesso su Pantovic lanciato verso la porta di Gollini costa l'espulsione a Gianluca Mancini, comminata dall'arbitro spagnolo Martinez dopo consulto con la sala VAR e conseguente on field review. Prima giallo, poi decisione convertita nel rosso diretto.

    Seguono aggiornamenti.

0