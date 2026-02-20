Il difensore romanista, lo scorso 6 gennaio a Lecce, aveva saltato la partita per squalifica rientrando in campo quattro giorni più tardi e ora, a distanza di quaranta giorni, l'ex difensore dell'Atalanta è di nuovo in diffida.

Nelle ultime sei partite, infatti, il classe 1996 è stato ammonito ben 4 volte, per la precisione contro Torino, Udinese, Cagliari e Napoli. Al prossimo giallo, dunque, scatterà una nuova squalifica.