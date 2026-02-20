Goal.com
AS Roma v FC Viktoria Plzen - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Michael Di Chiaro

Mancini diffidato e a rischio per Roma-Juve: può riposare contro la Cremonese

Ammonito quattro volte nelle ultime sei giornate, il centrale giallorosso è di nuovo in diffida: Gasperini riflette, perché un giallo contro la Cremonese gli farebbe saltare la Juve.

Grazie al pareggio conquistato al 'Maradona' contro il Napoli nell'ultimo turno di campionato, la Roma è tornata ad occupare il quarto posto in solitaria.

I giallorossi, che conservano un punto di vantaggio sulla Juventus, affronteranno la Cremonese nella prossima giornata, prima di ospitare - il prossimo 1° marzo - proprio i bianconeri dell'ex Luciano Spalletti.

L'assoluta vicinanza della partita contro la Juve, infatti, potrebbe spingere Gian Piero Gasperini verso una gestione più oculata di alcuni giocatori chiave. Su tutti induce una profonda riflessione la situazione di Gianluca Mancini.

  • MANCINI DIFFIDATO

    Gianluca Mancini, infatti, si presenta alla sfida che vedrà la Roma opposta alla Cremonese con una situazione disciplinare molto delicata.

    L'ex difensore centrale dell'Atalanta, infatti, è diffidato e in caso di ammonizione contro i grigiorossi salterebbe proprio lo spareggio Champions contro la Juve. Scenario che tutti, in casa capitolina, vogliono scongiurare.

  • RIPOSA CON LA CREMONESE?

    Onde evitare pericoli, dunque, Gasperini potrebbe ricorrere ad una mossa decisamente preventiva per evitare spiacevoli inconvenienti in vista della supersfida del 1° marzo, ovvero quella che vedrà la sua Roma opposta alla Juve, rivale diretta nella corsa al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

    Per questo motivo, il tecnico di Grugliasco potrebbe concedere un turno di riposo al suo difensore centrale, in modo da avere la certezza di poterlo schierare, sempre all'Olimpico, contro la Juve.

  • DOPO UN MESE DI NUOVO IN DIFFIDA

    Il difensore romanista, lo scorso 6 gennaio a Lecce, aveva saltato la partita per squalifica rientrando in campo quattro giorni più tardi e ora, a distanza di quaranta giorni, l'ex difensore dell'Atalanta è di nuovo in diffida.

    Nelle ultime sei partite, infatti, il classe 1996 è stato ammonito ben 4 volte, per la precisione contro Torino, Udinese, Cagliari e Napoli. Al prossimo giallo, dunque, scatterà una nuova squalifica.

  • 9 AMMONIZIONI IN CAMPIONATO

    In 25 giornate di campionato, Mancini ha già collezionato 9 cartellini gialli. L'anno scorso si era fermato a 8, mentre nel campionato 2022/23 addirittura a 7. In altre parole, ha già fatto peggio delle ultime tre stagioni: numeri che impongono una doverosa cautela.

