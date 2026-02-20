Grazie al pareggio conquistato al 'Maradona' contro il Napoli nell'ultimo turno di campionato, la Roma è tornata ad occupare il quarto posto in solitaria.
I giallorossi, che conservano un punto di vantaggio sulla Juventus, affronteranno la Cremonese nella prossima giornata, prima di ospitare - il prossimo 1° marzo - proprio i bianconeri dell'ex Luciano Spalletti.
L'assoluta vicinanza della partita contro la Juve, infatti, potrebbe spingere Gian Piero Gasperini verso una gestione più oculata di alcuni giocatori chiave. Su tutti induce una profonda riflessione la situazione di Gianluca Mancini.