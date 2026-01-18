Pubblicità
Pubblicità
Man Utd Man City W+Ls GFX 16:9GOAL
Richard Martin

Dov'era questo Manchester United sotto la guida di Ruben Amorim? Come Carrick ha risvegliato la squadra

Le parole "È Carrick, sapete, è difficile credere che non sia Scholes" hanno risuonato all'Old Trafford durante la straordinaria vittoria per 2-0 del Manchester United sul Manchester City sabato scorso, e guardando i Red Devils sbaragliare i rivali locali con entusiasmo e segnare cinque goal, era difficile credere che Ruben Amorim fosse stato alla guida di questa squadra per così tanto tempo senza mai riuscire a farla giocare in questo modo.

Pubblicità

Mentre Amorim era oppresso dalle continue critiche dei vecchi giocatori dello United, gli esperti hanno avuto solo parole di elogio per la prima partita di Michael Carrick alla guida della squadra.

Wayne Rooney era "assolutamente entusiasta" e "felicissimo per i giocatori e per i tifosi, che negli ultimi anni ne erano stati privati". Gary Neville ha sottolineato che "non è il momento di lasciarsi trasportare dall'entusiasmo", ma non è riuscito a trattenersi. "Una giornata assolutamente incredibile", ha detto l'ex capitano dello United. "I goal aiutano, il risultato aiuta, ma cavolo, quella prestazione era proprio necessaria. Michael Carrick ha giocato in grandi squadre dello United, sa come funziona".

Persino Roy Keane, che due giorni prima aveva dato il benvenuto a Carrick nel suo nuovo incarico attaccando sua moglie, ha avuto parole gentili e l'ha definita "una giornata perfetta". Ma la cosa più importante è stata la reazione degli attuali giocatori dello United, che Carrick ha motivato sabato e con cui lavorerà per il resto della stagione.

"Incredibile, incredibile", ha detto Lisandro Martinez. "Penso che una cosa importante che Michael Carrick ha detto sia stata 'usate l'energia della gente' e oggi penso che l'abbiamo fatto e quando siamo uniti in questo modo è impossibile perdere in casa. Oggi si percepisce un'energia diversa quando si guardano gli occhi dei giocatori".

Un'energia diversa è sicuramente ciò di cui lo United aveva bisogno dopo il ciclo di negatività di Amorim, i suoi commenti stravaganti sulla qualità della squadra e i suoi attacchi individuali ai giocatori. Ma sotto la guida di Carrick hanno avuto un nuovo inizio, il miglior inizio possibile.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    L'IMPATTO DI CARRICK

    Venerdì, a Carrick è stato chiesto se il club United fosse diventato senz'anima, ma lui ha subito respinto l'ipotesi, affermando invece che nel club c'era ancora molta magia. Era esattamente ciò che i tifosi e i giocatori dello United avevano bisogno di sentire dopo tutte le critiche di Amorim. E l'allenatore ad interim, con il sostegno incondizionato dei tifosi, ha contribuito a liberare quella magia.

    Carrick ha avuto solo tre giorni per lavorare con i giocatori a Carrington, ma è riuscito a farli correre più forte che mai rispetto al loro predecessore o durante le due partite di Darren Fletcher. Lo United non pressava gli avversari con tanta grinta dalla prima stagione di Erik ten Hag ed è stato anche spietato, continuando a mettere in difficoltà il City dopo aver preso il comando, prima di inseguire il terzo goal, con tre reti annullate per fuorigioco.

    L'ex centrocampista dello United ha preso alcune decisioni audaci nella formazione titolare, ma tutte sensate. Ha richiamato Kobbie Mainoo dall'esilio sotto Amorim e la squadra ha giocato con molta più fluidità rispetto alla maggior parte della stagione. È riuscito a inserire Amad Diallo e Bryan Mbeumo nella squadra e a ottenere il meglio da loro, così come da Patrick Dorgu, che ha brillato sulla sinistra dell'attacco. Anche la scelta di far partire Matheus Cunha dalla panchina sembra aver scatenato il brasiliano, che è stato elettrizzante quando è entrato in campo e ha servito il secondo goal a Dorgu dopo che Mbeumo aveva portato in vantaggio un United dominante.

    Carrick sa che lo United cercherà un allenatore di alto livello in estate, ma è difficile contestare il suo record nelle due esperienze alla guida della squadra finora: un pareggio e tre vittorie, contro Mikel Arteta, Unai Emery e ora Guardiola.

    • Pubblicità
  • Ruben AmorimGetty Images

    LA "SCONFITTA" DI AMORIM

    Lo United ha aspettato a lungo che la squadra di Amorim decollasse, ma dopo 14 mesi ha rinunciato, costretta a un cambiamento a causa della personalità ostinata dell'allenatore e dei risultati molto scarsi. Carrick, invece, ha avuto bisogno di una sola partita per ottenere una risposta dalla sua squadra.

    Si trattava di uno stile di gioco molto diverso, in un certo senso più conservativo, dato che lo United aveva solo il 32% di possesso palla ed era felice di aspettare il proprio turno prima di colpire il City in contropiede. Ma era anche uno stile di gioco aggressivo, con un pressing mirato che permetteva alla squadra di approfittare dei momenti favorevoli. Era il calcio veloce ed emozionante che i tifosi dello United amano e che avevano visto così raramente con il precedente allenatore.

    Si potrebbe dire che Amorim è stato sfortunato a perdere Amad e Mbeumo per un mese e Fernandes per tre partite durante la serie di risultati che lo hanno portato a perdere il posto. Ma li ha avuti a disposizione anche nei primi quattro mesi della stagione e c'è stato solo un periodo positivo, la serie di tre vittorie contro Sunderland, Liverpool e Brighton a ottobre.

    Considerando come Fernandes abbia prosperato nel suo ruolo più offensivo e come Amad abbia fatto danni come ala piuttosto che come terzino, il sistema di Amorim è apparso ancora più limitante e ha dimostrato perché la dirigenza dello United abbia fatto bene a liberarsene alla fine.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL "VERO" BRUNO FERNANDES

    Questo era il Fernandes che i tifosi dello United avevano implorato di vedere, piuttosto che quello che sedeva in un centrocampo a due, controllando il gioco dalla profondità, come avevano visto giocare sotto Amorim. Volevano vedere il loro capitano scatenato, ed è proprio quello che hanno ottenuto, dato che ha orchestrato la loro prima vittoria in un derby casalingo contro il City dal gennaio 2023, determinante nel successo per 2-1. 

    Fernandes ha dettato legge nell'attacco dello United, con tutte le migliori azioni che passavano per lui. Ha contribuito ai primi due goal annullati dello United, servendo Amad per uno e finendo lui stesso in fuorigioco di poco per l'altro. Anche se i goal non sono stati convalidati, hanno dato allo United la convinzione di poter battere il City, ed era inevitabile che quando finalmente hanno preso il comando, Fernandes sarebbe stato al centro dell'azione. Ha galoppato sul campo dopo aver raccolto un passaggio di Mbeumo e, con il nazionale camerunese e Amad come opzioni, ha passato la palla al primo, rivelandosi la scelta giusta.

    Carrick era enormemente grato al suo capitano: "Ho pensato che fosse fantastico, il modo in cui ha giocato in quella posizione. È così intelligente nel prendere gli spazi. Ha avuto un ruolo disciplinato anche in difesa, per proteggere il più possibile la squadra da qualsiasi cosa provenisse dal centro. Non è stato tutto gioco e positività fino a quel momento. Bruno ha tantissime qualità. È in grado di adattarsi a quella posizione ed è una vera minaccia. Ha fatto la differenza".

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    ANNULLATO HAALAND

    Pep Guardiola ha dichiarato all'inizio di questa settimana che Erling Haaland era "esausto", e sabato lo si è visto chiaramente. Questa prestazione è stata in netto contrasto con la prestazione dominante del norvegese nel precedente derby all'Etihad Stadium a settembre, quando Haaland ha effettuato cinque tiri, segnato due volte e colpito il palo.

    All'Old Trafford ha tentato solo due volte, ma nessuno dei due tiri è andato a segno, poiché sono stati respinti rispettivamente da Martinez e Harry Maguire. Nei suoi 80 minuti in campo, Haaland ha toccato solo 14 volte la palla, faticando a trovare spazi dietro la difesa a quattro dello United o anche solo a metterla in difficoltà.

    Haaland ha effettivamente trascinato il City con il suo inizio di stagione esplosivo, e questo sembra averlo messo a dura prova. Ha giocato tutte e 22 le partite di Premier League, con una media di 86 minuti a partita, e nelle ultime settimane non ha quasi mai avuto modo di riposarsi. Martedì a Newcastle ha giocato la sua prima partita di Carabao Cup in quattro stagioni al City, mentre è partito titolare anche contro l'Exeter City, anche se non è riuscito a segnare nella vittoria per 10-1 contro la squadra di League One.

    Il City dovrebbe preoccuparsi del calo generale di Haaland sotto porta. Ha segnato solo una volta nelle ultime sette partite, e si è trattato di un rigore contro il Brighton, mentre i suoi ultimi gol in campo aperto risalgono al weekend prima di Natale in casa contro il West Ham. Il City ha avuto poche possibilità di far riposare Haaland, anche perché Omar Marmoush ha trascorso il massimo tempo possibile alla Coppa d'Africa, dove l'Egitto ha raggiunto le semifinali.

    Marmoush dovrebbe tornare per la partita di sabato prossimo contro il Wolverhampton, anche se, conoscendo Haaland, non vorrà riposarsi, soprattutto contro la squadra più debole del campionato, che offre la via d'uscita più ovvia dalla sua ultima crisi.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0