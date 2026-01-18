Dov'era questo Manchester United sotto la guida di Ruben Amorim? Come Carrick ha risvegliato la squadra

Mentre Amorim era oppresso dalle continue critiche dei vecchi giocatori dello United, gli esperti hanno avuto solo parole di elogio per la prima partita di Michael Carrick alla guida della squadra.

Wayne Rooney era "assolutamente entusiasta" e "felicissimo per i giocatori e per i tifosi, che negli ultimi anni ne erano stati privati". Gary Neville ha sottolineato che "non è il momento di lasciarsi trasportare dall'entusiasmo", ma non è riuscito a trattenersi. "Una giornata assolutamente incredibile", ha detto l'ex capitano dello United. "I goal aiutano, il risultato aiuta, ma cavolo, quella prestazione era proprio necessaria. Michael Carrick ha giocato in grandi squadre dello United, sa come funziona".

Persino Roy Keane, che due giorni prima aveva dato il benvenuto a Carrick nel suo nuovo incarico attaccando sua moglie, ha avuto parole gentili e l'ha definita "una giornata perfetta". Ma la cosa più importante è stata la reazione degli attuali giocatori dello United, che Carrick ha motivato sabato e con cui lavorerà per il resto della stagione.

"Incredibile, incredibile", ha detto Lisandro Martinez. "Penso che una cosa importante che Michael Carrick ha detto sia stata 'usate l'energia della gente' e oggi penso che l'abbiamo fatto e quando siamo uniti in questo modo è impossibile perdere in casa. Oggi si percepisce un'energia diversa quando si guardano gli occhi dei giocatori".

Un'energia diversa è sicuramente ciò di cui lo United aveva bisogno dopo il ciclo di negatività di Amorim, i suoi commenti stravaganti sulla qualità della squadra e i suoi attacchi individuali ai giocatori. Ma sotto la guida di Carrick hanno avuto un nuovo inizio, il miglior inizio possibile.