Wolverhampton Wanderers vs Manchester United

L'arrivo di Amorim non ha invertito il trend dello United, che derby a parte continua a deludere: ko anche in casa dei Wolves.

Se il City piange, motivi per sorridere non ce ne sono nemmeno in casa Manchester United. Tutt'altro.

I Red Devils inanellano un'altra sconfitta, stavolta nel Boxing Day sul campo del Wolverhampton, dimostrando come l'arrivo di Ruben Amorim in panchina abbia cambiato ben poco rispetto all'andamento con Ten Hag.

Onana e compagni falliscono un altro appuntamento, precipitando in una posizione di classifica preoccupante.