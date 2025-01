L'allenatore portoghese non ha usato mezzi termini nel valutare i Red Devils dopo la rovinosa sconfitta casalinga contro il Brighton di domenica.

"Non sono ingenuo. Dobbiamo salvarci ora. Siamo la squadra peggiore, forse, nella storia del Manchester United" ha dichiarato Ruben Amorim domenica dopo aver visto il Brighton battere la sua squadra in rovina per 3-1, in quel dell'Old Trafford. "So che volete i titoli, ma lo dico perché dobbiamo riconoscerlo e cambiare. Ecco qui: i vostri titoli".

È stata di fatto la settima sconfitta di Amorim su 15 partite in tutte le competizioni da quando ha sostituito Erik ten Hag come allenatore a novembre, lasciando lo United in declino al 13° posto in classifica. L'ottavo posto della scorsa stagione è stato il peggior risultato di sempre del club in Premier League, ma quel record verrà quasi sicuramente battuto poiché ora il team si trova a 10 punti di distanza dagli attuali occupanti dell'Aston Villa.

Lo United ha lo stesso numero di punti in più, dieci, dell'Ipswich Town, 18° in classifica che insieme al Leicester City e al Southampton, sta probabilmente fissando lo standard più basso per un trio di neopromossi che la competizione abbia mai visto.

Per questo motivo, ai Red Devils dovrebbe essere risparmiata l'umiliazione definitiva della retrocessione, ma questo sarà di scarso conforto per una tifoseria che sta diventando sempre più disillusa di giorno in giorno.

La valutazione schiacciante di Amorim non è un'esagerazione e la sua successiva ammissione che "tutti qui stanno rendendo male" è stata un eufemismo. Questa squadra, questo Manchester United è marcio da cima a fondo e i giocatori devono essere ritenuti responsabili per aver trascinato un club un tempo grandioso in un inferno calcistico da cui sembra non esserci ritorno.