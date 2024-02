Manchester United, Chelsea, Liverpool e Arsenal in campo per il 23esimo turno di Premier League: tutte le info su come guardare le partite in diretta.

Dopo il turno infrasettimanale la Premier League è nuovamente in campo per il 23esimo turno. Negli anticipi del sabato è arrivato il largo successo dell'Aston Villa e il pareggio del Tottenham, con lo scontro tra Arsenal e Liverpool piatto forte della domenica. A metà classifica sono a caccia di punti utili al quinto posto sia Manchester United che Chelsea, entrambe impegnate in casa domenica 4 febbraio. Lontane dalla zona Champions, le due squadre puntano ai gironi di Europa League. Non solo le big, ma anche Bournemouth contro Nottingham per provare a strappare importanti punti salvezza. L'articolo prosegue qui sotto In questa pagina tutte le info su come vedere le partite di Premier del 4 febbraio.