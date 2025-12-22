Manchester United Bruno Fernandes-dipendente: il suo infortunio può rivelarsi fatale per Amorim

Il Manchester United è una squadra di calcio migliore sotto la guida di Ruben Amorim, questo è innegabile. I giocatori muovono la palla molto più velocemente e con uno scopo che era in gran parte assente sotto il predecessore maldestro dell'allenatore portoghese, Erik ten Hag, le cui decisioni sbagliate hanno fatto regredire il club di anni. I tifosi stanno ottenendo un intrattenimento adeguato in cambio dei loro soldi e del loro tempo, il che significa che Amorim ha raggiunto il requisito minimo dopo 13 mesi dal suo insediamento.

A ottobre, il co-proprietario dello United Sir Jim Ratcliffe ha cercato di mettere a tacere le voci secondo cui la posizione di Amorim sarebbe stata a rischio, affermando di voler dare all'ex allenatore dello Sporting CP tre anni di tempo per dimostrare il suo valore come "grande allenatore" all'Old Trafford. È stata la decisione giusta, visti i segni di progresso, ma come sempre in un club delle dimensioni dello United, sono i risultati l'unica cosa che determina davvero il futuro dell'allenatore, e a metà campionato i risultati non sono ancora sufficienti.

I Red Devils hanno offerto un'altra prestazione in miglioramento domenica all'Aston Villa, ma hanno comunque subito la quinta sconfitta in Premier League della stagione, alla fine vanificata dalla brillantezza di Morgan Rogers. Di conseguenza, la squadra di Amorim è a 13 punti dalla capolista Arsenal dopo solo 17 partite e a tre dal Liverpool, quinto in classifica, che probabilmente sarà ancora una volta l'ultimo posto disponibile per la Champions League, vista la forza della massima serie inglese nella classifica dei coefficienti UEFA.

Con solo due vittorie nelle ultime otto partite, lo United non sta dimostrando la costanza necessaria per assicurarsi il ritorno nella massima competizione europea. In parte è una questione di mentalità, ma il motivo principale è la scarsa qualità della rosa, un problema che è venuto alla luce con Bryan Mbeumo, Amad Diallo e Noussair Mazraoui ora tutti impegnati nella Coppa d'Africa.

Amorim non ha il lusso di poter contare su una rosa ampia, quindi mantenere la corsa alla Champions League sarebbe stata comunque una battaglia in salita. Ma ora ha bisogno di un miracolo, dopo aver visto il capitano Bruno Fernandes uscire infortunato contro l'Aston Villa. Non c'è dubbio: perdere Fernandes, l'unica costante dello United in termini di livello e disponibilità, è un colpo catastrofico che potrebbe compromettere completamente la stagione e mettere Ratcliffe sotto enorme pressione per chiudere il progetto Amorim con due anni di anticipo.