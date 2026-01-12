Il Manchester United pronto ad annunciare il nome dell'allenatore ad interim: progressi per Michael Carrick

Dopo aver guidato la sua seconda e ultima partita come allenatore ad interim nella sconfitta contro il Brighton, Darren Fletcher ha dichiarato che la priorità sarà quella di rafforzare la fiducia all'interno della squadra. Ha anche suggerito che potrebbe volerci del tempo perché i giocatori si riadattino dopo l'abbandono del 3-4-3 di Ruben Amorim.

"La fiducia e il fatto di essere abituati a giocare con un certo stile e una certa formazione rendono difficile l'adattamento" ha dichiarato a TNT Sports. "Ma i giocatori devono solo unirsi. La cosa più importante per me è che il gruppo, i giocatori, chiunque li guidi, si uniscano. Sono solo loro in questa situazione, solo loro possono fare qualcosa al riguardo, costruire la fiducia ottenendo forse qualche risultato.

"Si vuole giocare un bel calcio, ma prima bisogna trovare un modo per vincere e, una volta fatto questo, ci vogliono duro lavoro, atteggiamento e applicazione. A volte potrebbe non essere bello da vedere, ma da lì si può crescere e costruire, e poi arrivare a un calcio veloce ed emozionante".