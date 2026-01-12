Getty Images Sport
Il Manchester United pronto ad annunciare il nome dell'allenatore ad interim: progressi per Michael Carrick
Pubblicità
Carrick accetta l'accordo con il Manchester United
Secondo diverse notizie diffuse lunedì pomeriggio, sarebbe quasi concluso l'accordo che vedrà Carrick tornare all'Old Trafford poco più di quattro anni dopo aver ricoperto il ruolo di allenatore ad interim per tre partite alla fine del 2021.
Il Daily Mail cita un lasso di tempo di 48 ore per l'annuncio da parte dello United, che potrebbe potenzialmente - e idealmente - vedere Carrick guidare l'allenamento per la prima volta mercoledì, quando i giocatori torneranno da una vacanza di due giorni dopo la sconfitta contro il Brighton in FA Cup.
Si ritiene che i dettagli finali debbano ancora essere definiti, con le trattative che si concentrano su chi comporrà lo staff tecnico dell'ex capitano dello United.
Fabrizio Romano ha affermato che Carrick ha "accettato tutte le condizioni" del contratto proposto.
- Getty Images Sport
La fiducia è la sfida più grande che Carrick deve affrontare
Dopo aver guidato la sua seconda e ultima partita come allenatore ad interim nella sconfitta contro il Brighton, Darren Fletcher ha dichiarato che la priorità sarà quella di rafforzare la fiducia all'interno della squadra. Ha anche suggerito che potrebbe volerci del tempo perché i giocatori si riadattino dopo l'abbandono del 3-4-3 di Ruben Amorim.
"La fiducia e il fatto di essere abituati a giocare con un certo stile e una certa formazione rendono difficile l'adattamento" ha dichiarato a TNT Sports. "Ma i giocatori devono solo unirsi. La cosa più importante per me è che il gruppo, i giocatori, chiunque li guidi, si uniscano. Sono solo loro in questa situazione, solo loro possono fare qualcosa al riguardo, costruire la fiducia ottenendo forse qualche risultato.
"Si vuole giocare un bel calcio, ma prima bisogna trovare un modo per vincere e, una volta fatto questo, ci vogliono duro lavoro, atteggiamento e applicazione. A volte potrebbe non essere bello da vedere, ma da lì si può crescere e costruire, e poi arrivare a un calcio veloce ed emozionante".
- PubblicitàPubblicità
Carrick sostenuto da Ronaldo
Quando Carrick ha ricoperto il ruolo di allenatore ad interim del Manchester United nel 2021, Cristiano Ronaldo era uno dei giocatori sotto la sua guida.
I due erano già stati compagni di squadra durante la prima stagione ricca di trofei di Ronaldo all'Old Trafford e, in un post sui social media prima che Ralf Rangnick prendesse il comando per il resto della stagione, Ronaldo ha definito l'inglese un "personaggio di classe" destinato a diventare un "grande allenatore".
Il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro ha dichiarato: "Personalmente, sono orgoglioso di aver giocato con lui al mio fianco e di averlo avuto come allenatore in panchina".
- AFP
Quando sarà la prima partita di Carrick?
A proposito di battesimo del fuoco... Carrick sembra pronto a dirigere la sua prima partita sabato, in occasione della visita del Manchester City in Premier League. La squadra di Pep Guardiola è imbattuta da 12 partite in tutte le competizioni, a partire dalla fine di novembre, e reduce da una vittoria per 10-0 contro l'Exeter in FA Cup. Ha anche vinto 3-0 quando lo United ha fatto una breve trasferta all'Etihad Stadium a settembre.
Dopo tre partite alla guida della squadra nel 2021, Carrick ne avrà 17 a disposizione questa volta, dato che lo United conclude la stagione con solo la posizione in Premier League ancora in gioco. Eliminato da entrambe le coppe nazionali il prima possibile e senza alcuna partecipazione alle competizioni europee, il 2025-26 si concluderà con sole 40 partite, diventando così la stagione più breve del club dall'inizio della prima guerra mondiale, oltre 110 anni fa.
Non è chiaro se Fletcher rimarrà nello staff della prima squadra sotto Carrick o tornerà al suo precedente ruolo di allenatore degli Under 18. Lo scozzese aveva temporaneamente promosso il boss degli Under 21 Travis Binnion, l'assistente degli Under 21 e l'ex compagno di squadra Jonny Evans nel suo staff tecnico per queste ultime due partite.
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità