Manchester City-Real Madrid 2-3, pagelle e tabellino: decide Bellingham nel recupero

Vittoria in extremis per la squadra di Ancelotti, che si mette in posizione di vantaggio nel discorso qualificazione.

Alla fine vince sempre Carletto. Il Real Madrid batte il Manchester City nell'andata dei playoff validi per l'accesso agli ottavi di finale e si prende un grande vantaggio in vista del ritorno. Partita bella e piena di capovolgimenti di scenari, con diverse occasioni da entrambe le parti e qualche rammarico di troppo per la squadra di Guardiola. Il Mancheser City va avanti due volte, entrambe con Haaland, inframezzate dal pari momentaneo di Mbappé. A pochissimi minuti dal fischio finale però, prima il subentrato Brahim Diaz e poi Bellingham regalano ad Ancelotti e la casa Real le due reti che valgono il sorpasso. L'articolo prosegue qui sotto Tra una settimana la sfida di ritorno, con Pep che rischia un'altra delusione stagionale.