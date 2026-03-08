Getty/GOAL
Perché il Man City "potrebbe accettare" una penalizzazione di 60 punti per il fair-play finanziario che lo manderebbe in fondo alla Premier
Le varie punizioni FPF ipotizzate
Con questo in mente, è stato suggerito che il City “accetterebbe” una sentenza iniziale, potendo trascinare immediatamente la questione di nuovo in tribunale. Un’udienza indipendente sulla presunta cattiva gestione finanziaria a Manchester si è conclusa alla fine del 2024.
Sono passati oltre 12 mesi senza ulteriori sviluppi su quel fronte, con il caso in questione relativo a presunte violazioni del regolamento tra il 2009 e il 2018. Si è speculato su varie sanzioni, che vanno da penalizzazioni di punti all'espulsione dalla Premier Leagu e tramite embarghi sul mercato dei trasferimenti e multe di grande entità.
L’esperto di finanza calcistica Kieran Maguire ha detto a The Overlap recentemente di come la saga prolungata potrebbe svilupparsi da qui: “La Premier League non può retrocedere il Manchester City in League One o League Two perché quella è una decisione dell’EFL e al Manchester City non è stata dimostrata alcuna accusa da parte dell’EFL. Pertanto, deve trattarsi di una penalizzazione di punti.
“Se guardiamo ai precedenti, abbiamo avuto Everton e Nottingham Forest con penalizzazioni rispettivamente di sei e quattro punti per una singola infrazione che copriva un periodo di tre anni. Le accuse contro il Manchester City coprono un periodo di nove anni, quindi è molto più grande.
“Non siamo certi dei numeri in gioco, ma è probabile che siano piuttosto significativi. Penso che si debba aggiungere uno zero a quanto abbiamo visto per Forest ed Everton, quindi una penalizzazione compresa tra 40 e 60 punti sarebbe, per merito e per essere coerenti con quanto visto in altre decisioni, una cosa che avrebbe molto senso".
- Getty
Perché il City potrebbe accettare una penalizzazione di 60 punti
Keith Wyness - che in precedenza ha ricoperto ruoli dirigenziali all’Everton, all’Aston Villa e all’Aberdeen - ha spiegato a Football Insider perché il City potrebbe essere colpito con una penalizzazione che potrebbe cancellare ogni punto guadagnato in questa stagione dalla classifica e farlo scendere in fondo alla Premier League: “In questo momento stiamo solo facendo ipotesi. Non ci sono dubbi. Guardate, è il tipo di penalizzazione che mi aspetterei se venissero ritenuti colpevoli. Penso che 60 punti avrebbero senso.
“E penso che potrebbe essere qualcosa che il City potrebbe accettare se venisse riconosciuto colpevole. Ma naturalmente ci sarà comunque un ricorso. Quindi, se fossero 60 punti, probabilmente verrebbero ridotti anche quelli".
Il City potrebbe essere retrocesso dalla Premier?
Stefan Borson, un ex consulente finanziario del City, ha dichiarato in precedenza a Football Insider: “Penso che il modo migliore di vederla, se siamo costretti ad affrontare quella conversazione su quale potrebbe essere la sanzione, sia davvero ciò che ho detto fin dall’inizio del processo tre anni fa, e cioè che se tutto va contro il Manchester City, non sarà in Premier League.
“Questo avverrà o a causa di una penalizzazione di punti che renderà impossibile per loro restare in Premier League, oppure tramite l’espulsione dalla Premier League in base alle regole della Premier League, o in qualche altro modo.
“Sappiamo dalle regole che la commissione indipendente ha un ampio margine di manovra su come punire un club ai sensi della regola W, che è la sezione pertinente del regolamento. Qui è in gioco, quindi hanno molta flessibilità. Possono formulare ogni genere di raccomandazione".
- Getty
La squadra di Guardiola a caccia di quattro trofei nel 25/26
Il City ha raccolto 60 punti in 29 partite in questa stagione, un bottino sufficiente per farlo sedere al secondo posto in Premier League - a sette punti dalla capolista Arsenal con una partita da recuperare.
È anche in finale di Carabao Cup, ai quarti di finale di FA Cup e agli ottavi di Champions League.
Nonostante l’inseguimento di quattro trofei principali in patria e all’estero, l’ombra del FFP continua a rappresentare una distrazione sgradita all’Etihad e continuerà a farlo finché le autorità competenti non adotteranno un’azione decisiva.
