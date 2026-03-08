Perché il Man City "potrebbe accettare" una penalizzazione di 60 punti per il fair-play finanziario che lo manderebbe in fondo alla Premier

Con questo in mente, è stato suggerito che il City “accetterebbe” una sentenza iniziale, potendo trascinare immediatamente la questione di nuovo in tribunale. Un’udienza indipendente sulla presunta cattiva gestione finanziaria a Manchester si è conclusa alla fine del 2024.

Sono passati oltre 12 mesi senza ulteriori sviluppi su quel fronte, con il caso in questione relativo a presunte violazioni del regolamento tra il 2009 e il 2018. Si è speculato su varie sanzioni, che vanno da penalizzazioni di punti all'espulsione dalla Premier Leagu e tramite embarghi sul mercato dei trasferimenti e multe di grande entità.

L’esperto di finanza calcistica Kieran Maguire ha detto a The Overlap recentemente di come la saga prolungata potrebbe svilupparsi da qui: “La Premier League non può retrocedere il Manchester City in League One o League Two perché quella è una decisione dell’EFL e al Manchester City non è stata dimostrata alcuna accusa da parte dell’EFL. Pertanto, deve trattarsi di una penalizzazione di punti.

“Se guardiamo ai precedenti, abbiamo avuto Everton e Nottingham Forest con penalizzazioni rispettivamente di sei e quattro punti per una singola infrazione che copriva un periodo di tre anni. Le accuse contro il Manchester City coprono un periodo di nove anni, quindi è molto più grande.

“Non siamo certi dei numeri in gioco, ma è probabile che siano piuttosto significativi. Penso che si debba aggiungere uno zero a quanto abbiamo visto per Forest ed Everton, quindi una penalizzazione compresa tra 40 e 60 punti sarebbe, per merito e per essere coerenti con quanto visto in altre decisioni, una cosa che avrebbe molto senso".