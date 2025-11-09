Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
haaland Getty Images
Claudio D'Amato

Manchester City-Liverpool dove vederla: DAZN, NOW o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Manchester City-Liverpool big match dell'undicesima giornata di Premier League: il canale tv e dove vederla in diretta streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Superfida nell'undicesima giornata di Premier League, con Manchester City e Liverpool a confronto.

Entrambe vittoriose nell'ultimo turno di Champions rispettivamente contro Borussia Dortmund e Real Madrid, le squadre di Guardiola e Slot si presentano all'appuntamento col morale alto e pronte a stabilire chi sia la più immediata inseguitrice dell'Arsenal.

Tutto su City-Liverpool: canale tv, copertura streaming e formazioni.

  • MANCHESTER CITY-LIVERPOOL: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Manchester City-Liverpool

    • Data: domenica 9 novembre 2025

    • Orario: 17:30

    • Canale TV: Sky Sport Arena (204)

    • Streaming: NOW, Sky Go

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY-LIVERPOOL

    MANCHESTER CITY (4-3-3): Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Nico, Bernardo Silva, Foden; Cherki, Haaland, Doku. All. Guardiola.

    LIVERPOOL (4-3-3): Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Wirtz, Ekitike, Salah. All. Slot. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • ORARIO MANCHESTER CITY-LIVERPOOL

    Manchester City-Liverpool si gioca domenica 9 novembre 2025, alle ore 17:30, all'Etihad Stadium di Manchester.

  • DOVE VEDERE MANCHESTER CITY-LIVERPOOL IN TV

    Manchester City-Liverpool sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena (canale numero 204).

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • MANCHESTER CITY-LIVERPOOL IN DIRETTA STREAMING

    Manchester City-Liverpool sarà visibile anche in streaming su NOW e utilizzando Sky Go.

  • IN DIRETTA SU GOAL

    Manchester City-Liverpool, su GOAL, potrete seguirla anche in diretta testuale: aggiornamenti relativi alle formazioni e ai momenti chiave del match di Premier.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Fulham crest
Fulham
FUL
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Sunderland crest
Sunderland
SUN