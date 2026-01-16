Il Manchester City guarda al futuro e pensa al prossimo Guardiola: una cosa è certa, non replicare quanto fatto dallo United

Non va dimenticato inoltre che il City rimarrà il fulcro del progetto di soft power di Abu Dhabi, società in ottima salute finanziaria, a differenza del club indebitato in cui si trovava lo United nel 2013 - e in cui versa ancora oggi - dopo anni di trascuratezza da parte della famiglia Glazer.

Lo United ha provato quasi ogni profilo di allenatore dopo Ferguson, e tutti hanno fallito. Le cosiddette “mani sicure” di Moyes, cresciuto con valori simili a quelli di Ferguson e alla guida dell’Everton per oltre un decennio, hanno fallito in maniera clamorosa. Poi si è tentato il “calcio totale” di Louis van Gaal, che ha fatto meglio di Moyes ma che non ha dato la svolta sperata.

Neppure lo specialista José Mourinho, campione in Premier League con il Chelsea solo un anno prima della nomina, ha funzionato, mentre Solskjaer, ha portato un’ondata di nostalgia ed entusiasmo, senza però riuscire a far compiere alla squadra il passo successivo; la sua caduta è stata rapida e dolorosa.

Anche allenatori emergenti come Ten Hag e Amorim, che avevano ottenuto grande successo in Olanda e Portogallo, hanno fallito. Tutte le nomine, a parte forse Moyes, erano state accolte con entusiasmo dai tifosi dello United, ma sono tutte naufragate in modi e per motivi diversi. Il City, quindi, deve prestare attenzione a non replicare quanto fatto dagli avversari.