Manchester City-Al Hilal dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Manchester City e Al Hilal contro per gli ottavi di finale del Mondiale per Club: formazioni, canale tv e dove vederla in streaming.

Manchester City-Al Hilal accende gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Le squadre di Pep Guardiola e di Simone Inzaghi, tra le più facoltose del torneo, si ritrovano a sfidarsi per guadagnare un posto al sole che consentirebbe di far parte delle migliori 8 della competizione made in USA. L'articolo prosegue qui sotto I Citizens, reduci dal 5-2 rifilato alla Juve, hanno stravinto il Gruppo G; per quanto riguarda i sauditi, invece, qualificazione strappata nel Gruppo H in extremis battendo il Pachuca e grazie alla contemporanea sconfitta del Salisburgo contro il Real Madrid. Tutto su Manchester City-Al Hilal: dalle formazioni del match, a dove vederla in tv e streaming.