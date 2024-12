Malore sugli spalti durante Inter-Udinese di Coppa Italia: la partita si ferma

Inter vs Udinese

Un tifoso si è sentito male sugli spalti: interrotta la gara di Coppa Italia tra Inter e Udinese

Attimi di apprensione in campo e in tribuna durante la gara tra Inter e Udinese, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Un tifoso sugli spalti, infatti, ha accusato un malore: un episodio notato anche dai calciatori in campo, su tutti Bastoni che era proprio a ridosso della zona dove è successo l’accaduto, ovvero nel primo anello blu, alle spalle della porta difesa da Piana, portiere dell’Udinese.

Lo stesso difensore dell’Inter ha subito avvisato i compagni di squadra e gli avversari, con l’arbitro che ha interrotto immediatamente il gioco. La gara è poi ripresa solo dopo che la situazione si è stabilizzata, con lo sfortunato tifoso che è stato trasportato fuori dal campo in barella.