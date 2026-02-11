Goal.com
Francesco Schirru

Malen vero cannoniere, impressionante dato sui tiri: non si ferma mai

Protagonista contro Torino e Cagliari, a tre goal nei primi cinque incontri con la Roma, Malen prova la conclusione senza sosta in tutti i modi.

Nel 2025/2026 la Roma ha trovato la sua punta. Anche se ha dovuto aspettare la seconda sessione di calciomercato, quella invernale, la squadra giallorossa può ora contare su un attaccante che si è subito integrato, rispondendo istantaneamente alle indicazioni di Gasperini e a ciò che il tecnico chiede alla sua punta: tirare, segnare.

Sembra un'ovvietà, ma Gasperini si è spesso lamentato di come il suo attacco non fosse abbastanza deciso e presente nell'idea di concludere in maniera cannoneggiante verso la porta avversaria: con l'arrivo di Malen è stata sbloccata questa essenziale caratteristica, che vede nell'attaccante della Nazionale olandese un giocatore al tiro senza sosta e con ogni modo possibile.

Malen è una punta potente, che vive per il goal. Spesso ha dovuto limitare questa sua fame giocando in altri ruoli, ma la sua capacità di attirare a sè la rete lo rende assolutamente un centravanti in grado di trascinare la squadra con le sue reti.

  • OGNI 12 MINUTI

    La voglia di segnare è tale che Malen tira verso la porta avversaria ogni 12 minuti. Un dato impressionante per l'attaccante olandese, che nel corso di queste partite ci ha provato anche di rovesciata, facendosi trovare pronto anche con i colpi di testa.

    Da quando è arrivato alla Roma ha già tirato 27 volte, segno di come non appena si presenta l'opportunità provi immediatamente a scoccare il tiro, avvicinarsi alla porta di testa o a tentare un'evoluzione improvvisa che possa far esultare il popolo capitolino.

    La fame di Malen sarà utile anche al ct olandese Koeman ai prossimi Mondiali, nonostante lui lo veda principalmente come esterno in grado di servire i compagni o comunque di accentrarsi per concludere a rete.

  • L'ACQUISTO DI MALEN

    Donyell Malen si è trasferito alla Roma con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. L'affare invernale è stato siglato sulla base di 2 milioni di euro, con possibile conferma in giallorosso davanti al pagamento di ulteriori 25.

    Una cifra decisamente ghiotta per la Roma, considerando questo primo impatto di Malen nella squadra giallorossa. I prossimi quattro mesi serviranno a capire meglio, ma la sensazione è che la società capitolina si sia già convinta.

    Con l'accesso in Champions da conquistare e l'Europa League da provare a vincere, la Roma si aggrapperà ai goal di Malen e alla sua capacità di essere sempre pronto a guidare i suoi.

  • PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI–ROMA

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

    Squalificati: Juan Jesus | Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Di Lorenzo, Neres

    Ballottaggi: nessuno

    Filtra ottimismo sul recupero di McTominay, mentre Juan Jesus è squalificato e non sarà a disposizione per il match del Maradona.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini

    Squalificati: nessuno | Indisponibili: Dovbyk, El Shaarawy, Ferguson, Koné, Dybala, Vaz

    Ballottaggi: El Aynaoui 55%–Pisilli 45%, Pellegrini 55%–Zaragoza 45%

    Roma senza Vaz nella trasferta di Napoli, mentre restano da monitorare le condizioni di Dybala, Ferguson ed Hermoso. Possibile anche un tentativo di recupero di Koné, che però dovrebbe al massimo andare in panchina.

