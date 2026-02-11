Malen vero cannoniere, impressionante dato sui tiri: non si ferma mai

Nel 2025/2026 la Roma ha trovato la sua punta. Anche se ha dovuto aspettare la seconda sessione di calciomercato, quella invernale, la squadra giallorossa può ora contare su un attaccante che si è subito integrato, rispondendo istantaneamente alle indicazioni di Gasperini e a ciò che il tecnico chiede alla sua punta: tirare, segnare.

Sembra un'ovvietà, ma Gasperini si è spesso lamentato di come il suo attacco non fosse abbastanza deciso e presente nell'idea di concludere in maniera cannoneggiante verso la porta avversaria: con l'arrivo di Malen è stata sbloccata questa essenziale caratteristica, che vede nell'attaccante della Nazionale olandese un giocatore al tiro senza sosta e con ogni modo possibile.

Malen è una punta potente, che vive per il goal. Spesso ha dovuto limitare questa sua fame giocando in altri ruoli, ma la sua capacità di attirare a sè la rete lo rende assolutamente un centravanti in grado di trascinare la squadra con le sue reti.