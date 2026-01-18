Pubblicità
Malen-Roma, a quanto è fissato il diritto di riscatto: costo, formula e condizioni

I dettagli dell'acquisto di Donyell Malen da parte della Roma: le cifre del trasferimento dall'Aston Villa con l'annesso riscatto in favore dei giallorossi.

Donyell Malen, all'esordio, si è subito preso la Roma.

L'attaccante olandese, acquistato nel mercato di gennaio dall'Aston Villa per sopperire a guai fisici e deficit realizzativi di Dovbyk e Ferguson, è andato in goal nella prima in giallorosso sul campo del Torino.

L'operazione compiuta dal ds Massara, dietro alla quale è stata cruciale la regia dei Friedkin, sembra dunque assumere già i contorni di un vero e proprio colpo.

Ma in che termini è stato pattuito il trasferimento di Malen dall'Aston Villa?

  • MALEN ALLA ROMA: LA FORMULA DEL TRASFERIMENTO

    La Roma, per assicurarsi Malen, ha trovato l'accordo col club di Birmingham sulla base di una cessione in prestito oneroso (da 2 milioni) con diritto di riscatto che può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni.

  • QUANDO SCATTA L'OBBLIGO DI RISCATTO? LE CONDIZIONI

    L'obbigo di riscatto di Malen da parte della Roma - come svelato da 'Il Tempo' - scatterà qualora Dybala e soci centreranno la qualificazione alla prossima Europa League o Champions (ma non alla Conference).

    Inoltre, un'ulteriore condizione necessaria per trasformare il diritto di riscatto in obbligo sono le presenze che l'ex Villans dovrà collezionare in giallorosso: almeno il 50% e da 35 minuti.

  • MALEN-ROMA: A QUANTO È FISSATO IL RISCATTO? LE CIFRE

    Nel caso in cui l'oranje dovesse essere riscattato, la Roma dovrà pagare alla Roma altri 25 milioni: in tutto, dunque, trattasi un potenziale affare da 27 milioni di euro.

  • PERCENTUALE DELLA FUTURA RIVENDITA ALL'ASTON VILLA

    Dulcis in fundo, a completare il quadro riguardante l'operazione Malen-Roma, la società capitolina ha riservato all'Aston Villa il 10% dell'eventuale futura rivendita della punta.

