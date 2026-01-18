Malen-Roma, a quanto è fissato il diritto di riscatto: costo, formula e condizioni

Donyell Malen, all'esordio, si è subito preso la Roma.

L'attaccante olandese, acquistato nel mercato di gennaio dall'Aston Villa per sopperire a guai fisici e deficit realizzativi di Dovbyk e Ferguson, è andato in goal nella prima in giallorosso sul campo del Torino.

L'operazione compiuta dal ds Massara, dietro alla quale è stata cruciale la regia dei Friedkin, sembra dunque assumere già i contorni di un vero e proprio colpo.

Ma in che termini è stato pattuito il trasferimento di Malen dall'Aston Villa?