Juventus invaghita di Malen, ma per la Roma è una priorità: estate tra riscatto e calciomercato

Sei goal in sette partite e Roma innamorata di Donyell Malen. Ma non è certo l'unica squadra italiana. L'avvio folgorante dell'olandese, arrivato nella Capitale a gennaio, ha attirato anche l'attenzione della Juventus, soprattutto dopo la gara pareggiata tra le due formazioni nell'ultimo turno di campionato. Spalletti e la società bianconera vorrebbero portare il giocatore a Torino la prossima estate, ma considerando le prestazioni delle ultime settimane, difficilmente quella giallorossa se lo lascerà scappare.
In prestito dall'Aston Villa, Malen rimarrebbe sicuramente a Roma con la qualificazione in Champions, che per il team di Gasperini potrebbe arrivare tramite i primi quattro posti, ma anche con la vittoria dell'Europa League ed eventualmente, Ranking UEFA permettendo, con la quinta posizione in Serie A.
La lotta per la Champions durerà fino all'ultimo e la qualificazione renderebbe praticamente certa la permanenza di Malen, che risulta comunque essere una priorità della Roma anche qualora l'accesso al massimo torneo non dovesse avvenire.