Juventus invaghita di Malen, ma per la Roma è una priorità: estate tra riscatto e calciomercato

Subito in goal contro il Torino, la prima avversaria italiana, Malen ha segnato fin qui sei goal in sette partite ufficiali di Serie A, siglando due doppiette contro Cagliari e Napoli.

A secco contro Milan, Udinese e Cremonese, il 27enne non ha avuto il minimo problema ad ambientarsi nel campionato italiano, nonchè a riscattarsi immediatamente in caso di un match a secco.

L'impatto di Malen in una Serie A in cui i cannonieri sono sempre più rari è tale che nel giro di un mese e mezzo risulta già essere tra i migliori marcatori: escludendo Lautaro Martinez, primo nella classifica con 14 goal, i secondi della graduatoria Leao, Douvikas, Hojlund e Nico Paz ne hanno segnato appena tre in più dell'olandese.