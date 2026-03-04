Goal.com
Malen Roma JuventusGetty Images
GOAL

Juventus invaghita di Malen, ma per la Roma è una priorità: estate tra riscatto e calciomercato

La Roma può riscattare Malen nei prossimi mesi, ma dipenderà dall'approdo nella prossima Champions League. La Juventus osserva, innamorata dell'olandese.

Sei goal in sette partite e Roma innamorata di Donyell Malen. Ma non è certo l'unica squadra italiana. L'avvio folgorante dell'olandese, arrivato nella Capitale a gennaio, ha attirato anche l'attenzione della Juventus, soprattutto dopo la gara pareggiata tra le due formazioni nell'ultimo turno di campionato. Spalletti e la società bianconera vorrebbero portare il giocatore a Torino la prossima estate, ma considerando le prestazioni delle ultime settimane, difficilmente quella giallorossa se lo lascerà scappare.

In prestito dall'Aston Villa, Malen rimarrebbe sicuramente a Roma con la qualificazione in Champions, che per il team di Gasperini potrebbe arrivare tramite i primi quattro posti, ma anche con la vittoria dell'Europa League ed eventualmente, Ranking UEFA permettendo, con la quinta posizione in Serie A.

La lotta per la Champions durerà fino all'ultimo e la qualificazione renderebbe praticamente certa la permanenza di Malen, che risulta comunque essere una priorità della Roma anche qualora l'accesso al massimo torneo non dovesse avvenire.

  • IL RISCATTO DI MALEN

    Arrivato a Roma in prestito oneroso, Malen può essere riscattato dalla Roma per 25 milioni di euro. L'obbligo di riscatto scatterà in caso di approdo a Champions o Europa League, ma qualora non dovesse arrivare la prima sarà dura confermarlo in squadra con risorse economiche limitate.

    La Roma dovrebbe probabilmente cedere uno o più big per tenere Malen dopo il riscatto, ma essendo la priorità probabilmente non avrebbe problemi a lasciare andare qualche nome importante.

    La Juventus osserva, invaghita di Malen ma consapevole che la Roma farà di tutto per tenerlo in squadra.

  • IMPLACABILE MALEN

    Subito in goal contro il Torino, la prima avversaria italiana, Malen ha segnato fin qui sei goal in sette partite ufficiali di Serie A, siglando due doppiette contro Cagliari e Napoli. 

    A secco contro Milan, Udinese e Cremonese, il 27enne non ha avuto il minimo problema ad ambientarsi nel campionato italiano, nonchè a riscattarsi immediatamente in caso di un match a secco.

    L'impatto di Malen in una Serie A in cui i cannonieri sono sempre più rari è tale che nel giro di un mese e mezzo risulta già essere tra i migliori marcatori: escludendo Lautaro Martinez, primo nella classifica con 14 goal, i secondi della graduatoria Leao, Douvikas, Hojlund e Nico Paz ne hanno segnato appena tre in più dell'olandese.

