Maldini titolare con l'Italia a San Siro nello stadio di Cesare e Paolo: la possibile occasione contro la Francia

Dopo il debutto assoluto di metà ottobre, Daniel potrebbe giocare per la prima volta titolare in azzurro proprio nello stadio 'di casa'.

Dopo ventidue anni e mezzo un Maldini può tornare a giocare titolare in Nazionale. E può farlo in quello che è da sempre lo stadio 'di casa'.

Luciano Spalletti, in occasione di Italia-Francia, sta seriamente pensando di concedere una grande occasione a Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare.

Il primo, come già era accaduto a Udine in occasione del debutto assoluto in azzurro, domenica sera sarà in tribuna insieme alla moglie Adriana.

E chissà che ventidue anni dopo la storia non possa ripetersi, specie dopo le parole importanti spese per l'ultimo dei Maldini da Spalletti in conferenza.