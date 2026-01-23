Maignan verso il rinnovo col Milan: cifre, durata del contratto e cosa manca per la firma

Solo fino a poche settimane fa, l’avventura di Mike Maignan al Milan sembrava destinata (o quasi) a chiudersi al termine di questa stagione, poi qualcosa è clamorosamente cambiato.
Le voci di un possibile prolungamento del contratto in scadenza a giugno si sono fatte via via sempre più forti, tanto che oggi di fatto si attende solo la fumata bianca.
Il portiere francese, che la scorsa estate era parso anche ad un passo dall’addio per alcuni giorni, continuerà ad essere uno degli uomini di punta del Milan e a certificarlo ci sarà dunque il rinnovo.
Ma cosa manca oggi per gli annunci ufficiali?