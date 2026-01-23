Maignan verso il rinnovo col Milan: cifre, durata del contratto e cosa manca per la firma

Come spiegato da 'La Gazzetta dello Sport', la volontà di Mike Maignan è quella di prolungare la sua esperienza al Milan.

Da questo punto di vista, le cose sono cambiate rispetto a qualche mese fa, quando era parso anche ad un passo dal poter vestire la maglia del Chelsea.

I discorsi legati al rinnovo, interrotti ad inizio 2025, sono stati ripresi, e questo anche per volere di Tare, Furlani, Allegri e del suo staff tecnico, che vogliono continuare a puntare su un portiere che è tra i migliori al mondo.

Molto importante, da questo punto di vista, è stato anche il feeling che si è venuto a creare tra lo stesso Maignan ed il nuovo preparatore dei portieri Claudio Filippi.