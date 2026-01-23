Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Como 1907 v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Maignan verso il rinnovo col Milan: cifre, durata del contratto e cosa manca per la firma

Mike Maignan è sempre più vicino a rinnovare il contratto che lo lega al Milan: cosa manca per la definitiva fumata bianca.

Pubblicità

Solo fino a poche settimane fa, l’avventura di Mike Maignan al Milan sembrava destinata (o quasi) a chiudersi al termine di questa stagione, poi qualcosa è clamorosamente cambiato.

Le voci di un possibile prolungamento del contratto in scadenza a giugno si sono fatte via via sempre più forti, tanto che oggi di fatto si attende solo la fumata bianca.

Il portiere francese, che la scorsa estate era parso anche ad un passo dall’addio per alcuni giorni, continuerà ad essere uno degli uomini di punta del Milan e a certificarlo ci sarà dunque il rinnovo.

Ma cosa manca oggi per gli annunci ufficiali?

  • FBL-ITA-SERIE A-TORINO-MILANAFP

    LA VOLONTÀ DEL GIOCATORE

    Come spiegato da 'La Gazzetta dello Sport', la volontà di Mike Maignan è quella di prolungare la sua esperienza al Milan.

    Da questo punto di vista, le cose sono cambiate rispetto a qualche mese fa, quando era parso anche ad un passo dal poter vestire la maglia del Chelsea.

    I discorsi legati al rinnovo, interrotti ad inizio 2025, sono stati ripresi, e questo anche per volere di Tare, Furlani, Allegri e del suo staff tecnico, che vogliono continuare a puntare su un portiere che è tra i migliori al mondo.

    Molto importante, da questo punto di vista, è stato anche il feeling che si è venuto a creare tra lo stesso Maignan ed il nuovo preparatore dei portieri Claudio Filippi.

    • Pubblicità

  • LE DISCUSSIONI VANNO AVANTI

    La volontà delle parti è dunque quella di sedersi ad un tavolo per le firme di rito, ma resta ancora qualche dettaglio da sistemare.

    Nulla che possa destare preoccupazione, tanto che ogni tessera del puzzle dovrebbe andare al suo posto in tempi brevi.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SUPERATO IL NODO COMMISSIONI

    Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, anche il nodo legato alle commissioni da corrispondere al procuratore di Maignan è stato praticamente sciolto.

    La questione non sembra destare più preoccupazioni, tanto che già nei prossimi giorni, dopo Roma-Milan, è previsto un incontro decisivo con Jonathan Kebe.

    Proprio dopo questo summit potrebbe arrivare la definitiva fumata bianca.

  • SS Lazio v AC Milan - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    LA DURATA DEL CONTRATTO E LE CIFRE

    A Maignan verrà garantito un ingaggio da 5 milioni di euro l’anno, ai quali poi aggiungere una serie di bonus più o meno facili da raggiungere.

    Il portiere francese sarà dunque uno dei giocatori più pagati della rosa rossonera, oltre che uno dei più esperti in assoluto.

    La nuova scadenza del contratto dovrebbe essere portata al 30 giugno 2031, con il Milan che dunque, di fatto, blinderebbe il suo estremo difensore.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Milan crest
Milan
MIL
0