Maignan, Pavlovic, Tomori: chi è stato ammonito nel finale di Milan-Genoa e chi sarà squalificato in Fiorentina-Milan

Milan-Genoa è stata una partita semplicemente folle. E il motivo è tutto quel che è accaduto nel finale di una gara che i rossoneri hanno prima raddrizzato in extremis, poi rischiato nuovamente di vedersi sfuggire dalle mani.

Leao ha pareggiato al secondo minuto di recupero il vantaggio di Colombo nel primo tempo, ma proprio quando il Milan stava addirittura sognando la rimonta il Genoa si è visto concedere un calcio di rigore quasi all'ultimo secondo: fallo di Bartesaghi su Ellertsson, Mariani ha indicato il dischetto e la Sala VAR non lo ha richiamato al monitor.

In quel momento, come è ovvio che fosse considerando la delicatezza del momento e il fatto che la partita fosse quasi finita, in campo è scoppiato il caos. Niente di trascendentale, però sì, i giocatori del Milan hanno protestato parecchio nei confronti di Mariani. Creando anche un discreto momento di confusione disciplinare.