Maignan si lega al Milan, è il giorno del rinnovo: dettagli e cifre dell'accordo, sarà il più pagato della rosa

Autore di diversi interventi prodigiosi e decisivi per la classifica del Milan, Maignan ha subìto 20 reti nelle 25 partite in cui ha difeso i pali della porta del 'Diavolo'.

Il francese ha mantenuto lo specchio inviolato quasi la metà delle volte in cui è stato chiamato in causa: ad oggi sono undici i clean sheet tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.