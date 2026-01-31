Goal.com
Maignan MilanGetty
Vittorio Rotondaro

Maignan si lega al Milan, è il giorno del rinnovo: dettagli e cifre dell'accordo, sarà il più pagato della rosa

Mike Maignan sarà ancora il portiere del Milan: attesa per l'annuncio ufficiale sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il 30 giugno.

Giornata importante per il Milan e i suoi tifosi: alla fine il tanto atteso annuncio su Mike Maignan sta per arrivare.

Oggi sarà il giorno del rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno, ad alcuni mesi dalla trattativa che avrebbe potuto condurlo al Chelsea in Inghilterra.

Complice una prima parte di stagione eccezionale per la qualità del rendimento offerto, il Milan ha accelerato nei discorsi con l'entourage del portiere che diventerà a tutti gli effetti il più pagato della rosa insieme a Rafael Leao.

  • I DETTAGLI DEL RINNOVO

    Maignan apporrà la firma sul rinnovo fino al 30 giugno 2031, ovvero pochi giorni prima rispetto al 36° compleanno (è nato il 3 luglio 1995).

    Arrivato a Milano nell'estate del 2021 per raccogliere la pesante eredità di Gianluigi Donnarumma, l'ex Lille potrebbe dunque festeggiare i dieci anni di permanenza in rossonero: ovviamente solo se il nuovo contratto venisse rispettato fino in fondo.

  • QUANTO GUADAGNA MAIGNAN

    Con questo nuovo accordo, Maignan andrà a guadagnare 5 milioni di base fissa più ulteriori 2 relativi ai bonus.

    Cifre che lo renderanno il giocatore più pagato della rosa milanista assieme a Rafael Leao, altro pilastro di una squadra che ha deciso di proseguire la storia d'amore col proprio capitano.

  • DALL'IPOTESI CHELSEA ALLA PERMANENZA

    E pensare che l'estate scorsa il futuro di Maignan sembrava già scritto: il forte interesse del Chelsea, a un anno dalla scadenza del contratto, aveva fatto oscillare l'ago della bilancia verso l'addio al club rossonero.

    Il mancato accordo economico sulla cifra necessaria per la cessione del cartellino ha però fatto saltare tutto, coi 'Blues' che hanno deciso di continuare a dare fiducia a Robert Sanchez tra i pali.

  • I NUMERI DI MAIGNAN IN STAGIONE

    Autore di diversi interventi prodigiosi e decisivi per la classifica del Milan, Maignan ha subìto 20 reti nelle 25 partite in cui ha difeso i pali della porta del 'Diavolo'.

    Il francese ha mantenuto lo specchio inviolato quasi la metà delle volte in cui è stato chiamato in causa: ad oggi sono undici i clean sheet tra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

