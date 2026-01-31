Maignan si lega al Milan, è il giorno del rinnovo: dettagli e cifre dell'accordo, sarà il più pagato della rosa

Giornata importante per il Milan e i suoi tifosi: alla fine il tanto atteso annuncio su Mike Maignan sta per arrivare.
Oggi sarà il giorno del rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno, ad alcuni mesi dalla trattativa che avrebbe potuto condurlo al Chelsea in Inghilterra.
Complice una prima parte di stagione eccezionale per la qualità del rendimento offerto, il Milan ha accelerato nei discorsi con l'entourage del portiere che diventerà a tutti gli effetti il più pagato della rosa insieme a Rafael Leao.