Ma Hojlund e Lukaku possono giocare insieme? I piani del Napoli, le parole di Conte e la gestione dei due centravanti

E dunque si torna alla questione posta all'inizio: Hojlund e Lukaku possono giocare insieme? Che cosa accadrà appena il belga avrà ritrovato ritmo e condizione, posto che qualche altra settimana sarà necessaria per ritrovarlo al 100% della forma fisica?

Punto numero uno: un Hojlund del genere si fa fatica a lasciar fuori. Punto numero due: Rasmus è un centravanti ed è un centravanti anche Lukaku, in un modulo che il doppio attaccante non l'ha mai previsto e con la concreta possibilità che la coesistenza tra i due, così florida fuori dal campo come testimoniato dal bell'abbraccio di Riad, dentro si riveli difficoltosa.

Hojlund e Lukaku hanno caratteristiche leggermente diverse: più veloce il primo, più potente il secondo. Ma sotto tanti aspetti sono simili. Il modo di proteggere palla del danese, ad esempio, ricorda tanto quello del collega. E poi, appunto, si tratta di due vere prime punte. Non falsi nove, non attaccanti adattabili altrove: prime punte e basta.

Per questo è molto complicato pensare che Hojlund e Lukaku possano far coppia in pianta stabile e dal primo minuto nell'attacco del Napoli. Questione di caratteristiche troppo simili, appunto. Lukaku ha già giocato in un 3-5-2 con un attaccante al proprio fianco, ma era Raspadori, elemento completamente diverso da Hojlund.