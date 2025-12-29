Ma Hojlund e Lukaku possono giocare insieme? I piani del Napoli, le parole di Conte e la gestione dei due centravanti

Rasmus Hojlund ha deciso di non togliere più il piede dall'acceleratore. Impossibile bucare il man of the match della sfida vinta dal Napoli in casa della Cremonese: è stato lui, dubbi non ce ne sono.
Attorno al quarto d'ora Hojlund ha segnato una prima volta, sfruttando un rimpallo nato da un tiro dal limite di Spinazzola. E agli sgoccioli del primo tempo ha raddoppiato con un guizzo da rapace dell'area di rigore. In pratica, l'ha decisa lui a tutti gli effetti.
Niente abbraccio con Romelu Lukaku come in Supercoppa Italiana, stavolta. Per un semplice motivo: il belga a Cremona non c'era. È stato lasciato a riposo da Conte in una sorta di operazione rischio zero. Come a dire che il recupero del belga necessiterà di un pochino di tempo ancora per definirsi completo a tutti gli effetti.
Però ci siamo quasi. Il fatto che Lukaku sia stato convocato in Arabia Saudita dice che gennaio sarà il mese giusto per rivederlo tra i convocati. E poi, naturalmente, sul terreno di gioco. Ma al posto di Hojlund o con Hojlund? Perché questa è la domanda che in tanti si stanno facendo: i due possono giocare insieme o no?