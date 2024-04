Lutto nel calcio: è morto Tino Borneo, l'ex giocatore del Milan aveva 52 anni

L'ex attaccante cresciuto nel settore giovanile del Milan, e che ha esordito con Sacchi, si è spento dopo aver combattuto contro una grave malattia.

Il calcio piange la scomparsa di Costantino Borneo. L'ex giocatore, diventato poi allenatore al termine della carriera, è morto all'età di 52 anni dopo aver combattuto contro una malattia.

Cresciuto nel settore giovanile del Milan, nel quale si era affermato come prolifico attaccante, aveva esordito in prima squadra il 21 novembre 1990, scendendo in campo contro il Lecce negli ottavi di finale di Coppa Italia, segnando pochi minuti dopo il suo ingresso in campo.

Quella rimarrà la sua unica presenza ufficiale in rossonero, ma non il suo rapporto con il club meneghino, nel quale ha lavorato anche in qualità di allenatore guidando l'Under 12.