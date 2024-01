De Zerbi perde 4-0, Brighton k.o tra i record negativi: la partita è finita dopo tre minuti

Due goal subiti a inizio match per il Brighton, lontano dalle posizioni di testa dopo i deludenti risultati in trasferta, dove non vince da novembre.

Gennaio si conclude in maniera pessima per il Brighton di Roberto De Zerbi. Brutta sconfitta per il tecnico italiano, che cade 4-0 contro neopromossa Luton e si allontana ulteriormente dal quarto posto. Una sconfitta causata da un match immediatamente in salita, che ha visto i padroni di casa in goal per due volte nei primi due minuti. Uno shock per il Brighton di De Zerbi, che dopo il primo goal ha praticamente lasciato il campo, subendo subito la seconda rete e dunque cadendo altre due volte davanti ad un Luton con gli occhi infuocati, a caccia di punti salvezza. Consapevole del tempo che comincia a passare inesorabilmente verso il 38esimo turno, il Town ha cominciato a mettere mano alla propria unione di squadra per cambiare la rotta. Basti pensare che negli ultimi cinque turni sono arrivate tre vittorie e un pareggio. L'articolo prosegue qui sotto