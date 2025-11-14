Lussemburgo-Germania dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Germania si prepara ad affrontare le ultime due gare di qualificazione al Mondiale, con la qualificazione ancora tutta da conquistare.

La squadra di Julian Nagelsmann sarà impegnata prima in trasferta contro il Lussemburgo, poi chiuderà il girone in casa contro la Slovacchia, attualmente appaiata ai tedeschi in vetta alla classifica.

Poco più di un mese fa, la formazione tedesca aveva dominato il Lussemburgo con un netto 4-0, firmato dalla doppietta di Joshua Kimmich e dalle reti di David Raum e Serge Gnabry.

Tutte le info su Lussemburgo-Germania: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.