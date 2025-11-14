Pubblicità
Lussemburgo-Germania dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Germania di Nagelsmann affronta il Lussemburgo in trasferta nella penultima gara dei gironi di qualificazione al prossimo Mondiale: dove vedere il match in tv e streaming.

La Germania si prepara ad affrontare le ultime due gare di qualificazione al Mondiale, con la qualificazione ancora tutta da conquistare.

La squadra di Julian Nagelsmann sarà impegnata prima in trasferta contro il Lussemburgo, poi chiuderà il girone in casa contro la Slovacchia, attualmente appaiata ai tedeschi in vetta alla classifica.

Poco più di un mese fa, la formazione tedesca aveva dominato il Lussemburgo con un netto 4-0, firmato dalla doppietta di Joshua Kimmich e dalle reti di David Raum e Serge Gnabry.

Tutte le info su Lussemburgo-Germania: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.

  • LUSSEMBURGO-GERMANIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Lussemburgo-Germania
    • Data: venerdì 14 novembre 2025
    • Orario: 20:45
    • Canale TV: Sky Sport 253
    • Streaming: Sky Go e NOW
  • PROBABILI FORMAZIONI LUSSEMBURGO-GERMANIA

    LUSSEMBURGO (4-1-4-1): Moris; Bohnert, Veiga, Korac, Jans; Olesen; Dardari, Barreiro, Cruz, Sinani; Muratovic. CT: Strasser

    GERMANIA (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Anton, Raum; Pavlovic, Goretzka; Wirtz, Gnabry, Sané; Woltemade. CT: Nagelsmann

  • ORARIO LUSSEMBURGO-GERMANIA

    La gara tra Lussemburgo e Germania, valida per il girone A di qualificazione al Mondiale, si gioca venerdì 14 novembre 2025 allo Stade de Luxembourg, situato nel quartiere Gasperich di Lussemburgo. Il fischio d’inizio del match è previsto per le ore 20:45.

  • DOVE VEDERE LUSSEMBURGO-GERMANIA IN TV

    Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky sul canale Sky Sport (253).

    In alternativa è possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Anche in questo caso, è necessario aver sottoscritto l'abbonamento con la piattaforma online.

  • LUSSEMBURGO-GERMANIA IN DIRETTA STREAMING

    Per vedere Lussemburgo-Germania in streaming ci si può affidare a Sky Go, app di Sky disponibile per smartphone, tablet e pc fissi.

    Allo stesso modo la sfida è visibile su NOW, anch'essa disponibile sui dispositivi mobili e fissi, con l'aggiunta di altri dispositivi quali console per videogiochi, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.