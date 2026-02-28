Lukaku torna a ruggire tra gioia e lacrime per il padre: "Prima del Napoli ero morto"

Ai microfoni di DAZN, nel dopogara di Verona, l'attaccante sfoga tutte le proprie emozioni parlando della figura più preziosa che purtroppo non c'è più: "Il calcio mi ha dato tanto, ma perdere mio padre come l'ho perso io è pesante… - ha raccontato in lacrime - Vado avanti per i miei figli e per mio fratello".