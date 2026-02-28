Lukaku torna a ruggire tra gioia e lacrime per il padre: "Prima del Napoli ero morto"

Duecentottantuno giorni. Più di 9 mesi.
Tanto è dovuto passare per rivedere Romelu Lukaku gioire. Periodo complicato, sia dentro che - soprattutto - fuori dal campo, con la morte del padre a complicare il recupero dal grave infortunio rimediato a Ferragosto.
Verona-Napoli sa di karma in positivo, restituendo a Big Rom quel sorriso smarrito a causa della lesione muscolare e di un lutto da metabolizzare in mezzo ad un vortice che spesso ci costringe ad anestetizzare emozioni e sentimenti, correndo veloce senza poter pensare.
Il goal al 96' fa seguito al timbro Scudetto del 23 maggio 2025 rifilato al Cagliari, che sugellò l'impresa tricolore di Antonio Conte coadiuvato dal suo fedelissimo, atteso, dosato e rilanciato dal mentore seduto in panchina.