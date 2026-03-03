Lukaku o Hojlund, Lukaku e Hojlund: tra le nuove gerarchie dell'attacco del Napoli e la possibile coesistenza

Lo stesso Conte, parlando alle televisioni dopo la vittoria di Verona, non si è fatto problemi ad ammettere una verità comunque sotto gli occhi di tutti: questo non può ancora essere il vero Lukaku, quello a tratti dominante della passata stagione e del felice binomio interista.

"Romelu è da agosto che fa fatica. L'infortunio è stato grave, so benissimo quanto lui soffra, perché vorrebbe aiutare il Napoli e me per il rapporto che abbiamo", ha detto il tecnico.

"Lo sto provando a gestire nel migliore dei modi - ha spiegato Conte - sta migliorando ma non è ancora quello che conosco, però ci può dare una grossa mano con la sua esperienza. Deve continuare a lavorare e trovare fiducia".

E ancora: "Sappiamo che in area pesa, è inevitabile che se stai attaccando e la difesa avversaria protegge la porta può diventare determinante, mentre nell'attaccare lo spazio fa ancora un po' di fatica. C'era da vincere, l'ho messo dentro e ha fatto goal. Spero gli dia fiducia e morale, perché abbiamo bisogno di tutti".