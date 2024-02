Lukaku sostituito all'intervallo, perché? De Rossi lo spiega dopo la partita contro il Frosinone: "Non è una bocciatura"

De Rossi spiega il motivo dietro alla sostituzione di Lukaku dopo il primo tempo: "Non mi piaceva insieme ad Azmoun e ha giocato sempre".

Romelu Lukaku sostituito all'intervallo. Una vera e propria novità in casa Roma, considerando quanto sia importante l'attaccante belga per la squadra giallorossa. Imprescindibile per ogni gara dei capitolini dal primo all'ultimo minuto, l'ex Inter stavolta ha giocato solo metà gara.

Sul risultato di 1-0 in quel di Frosinone, arrivato in virtù del gran goal di Huijsen, De Rossi ha scelto di inserire Pellegrini per il secondo tempo, in una gara vinta dalla Roma per 3-0.

Una scelta a sorpresa per De Rossi, che ha visto la Roma chiudere la gara con il raddoppio di Azmoun prima del tris finale segnato da Paredes su calcio di rigore.