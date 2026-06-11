Luis Hernandez, il bomber di Francia '98 che si è reinventato con TikTok

Tra l'inverno e la primavera del 2020, il mondo è dovuto cambiare. Si è chiuso. Tutti dentro, per fuggire al virus. La pandemia ha fatto esplodere definitivamente le piattaforme social, specialmente Twitch e TikTok. Un social in cui Hernandez capita per caso, come tanti. Si mette a ballare insieme a sua moglie, che capisce le potenzialità del marito. Pieno di auto-ironia e voglia di rimettersi in gioco, al pari del suo ruolo da opinionista tv.

Hernandez non ci crede molto, poi legge i commenti. E la sua vita cambia:

"Una delle cose meravigliose è che i commenti sono incredibili, cioè sono una motivazione per me. Ho visto commenti che dicono 'mi hai migliorato la giornata', ' Ero stanco, ma ho visto il tuo Tik Tok ed ero già felice', tanti commenti che rendono felice il momento e in questi momenti difficili. Ne abbiamo bisogno, anche un po' di quella scintilla, di quella gioia. Mi fa stare bene".

Luis ci mette la faccia, mentre la moglie Liz Ramirez mette sul tavolo una serie di idee che renderanno i video di Hernandez virali in poco tempo. Sia grazie alla marea di messicani che non hanno mai dimenticato le sue gesta, sia per il passaparola e le convidisioni delle nuove generazioni:

“Tutte le idee del mio Tik Tok sono di mia moglie, mi sfruttano..." ha scherzato a 'ESPN' Hernandez. "All'inizio era per divertirmi, ma continuo a farlo. E guadagno di più che con un club del campionato messicano".

Hernandez ha del resto superato il milione di followers su TikTok, con 14 milioni di mi piace sul suo profilo. Se è rimasto nella mente di così tanti tifosi in giro per il mondo, nonostante non abbia mai raggiunto cifre incredibili di reti e non abbia mai militato in Europa, è principalmente per due motivi. La sua felicità mostrata al Mondiale 1998 ad ogni goal e ovviamente la lunga chioma bionda, non proprio caratteristica in terra messicana.

Una chioma che Hernandez non ha più. Ma che ripropone grazie ad una parrucca che riporta alla mente il suo exploit in Francia. Stessa fascia, stesso colore, stesso sorriso. Solo le rughe del suo volto cambiano il vecchio ricordo che i fans hanno di Luis. Trasformato, tra balletti, meme e quel pallone che ogni tanto spunta di nuovo fuori.