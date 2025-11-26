Luis Henrique, ora o mai più: chance da titolare contro l'Atletico Madrid per guadagnarsi la conferma all'Inter

La discesa nelle gerarchie interiste di Luis Henrique era stata certificata da quel che era accaduto in concomitanza delle ultime due uscite dell'Inter, ovvero contro Lazio e Milan in campionato.

Il riferimento è all'impiego di un mancino purosangue come Carlos Augusto sulla fascia destra in sostituzione di Dumfries: una bocciatura in piena regola per l'ex Marsiglia, considerata l'abitudine a giocare in quella zona di campo.

Invece, nonostante i problemi fisici dell'olandese, Luis Henrique non ha mai visto il campo: prima di stasera, quando si giocherà una grossa fetta di futuro.