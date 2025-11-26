Luis Henrique, ora o mai più: chance da titolare contro l'Atletico Madrid per guadagnarsi la conferma all'Inter

Serata di Champions League per l'Inter, chiamata a dimenticare il rocambolesco k.o. nel derby: Lautaro e compagni di scena al 'Metropolitano' per affrontare l'Atletico Madrid nella quinta giornata della League Phase.
Primo scoglio di un calendario che ora, per quanto riguarda l'Europa, si fa in salita: dopo aver vinto i primi quattro incontri, i nerazzurri sono attesi anche da Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund.
In Spagna mancherà ancora Denzel Dumfries, vittima di un problema alla caviglia più grave del previsto: dal 1', sulla corsia di destra, Chivu dovrebbe dare spazio a quel Luis Henrique che ancora oggi resta un oggetto misterioso per lo scarso apporto offerto alla squadra in termini di minutaggio.