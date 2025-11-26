Pubblicità
Luis Henrique InterGetty Images
Vittorio Rotondaro

Luis Henrique, ora o mai più: chance da titolare contro l'Atletico Madrid per guadagnarsi la conferma all'Inter

Luis Henrique verso una maglia da titolare al 'Metropolitano': il mercato di gennaio si avvicina e il futuro all'Inter non è poi così scontato.

Serata di Champions League per l'Inter, chiamata a dimenticare il rocambolesco k.o. nel derby: Lautaro e compagni di scena al 'Metropolitano' per affrontare l'Atletico Madrid nella quinta giornata della League Phase.

Primo scoglio di un calendario che ora, per quanto riguarda l'Europa, si fa in salita: dopo aver vinto i primi quattro incontri, i nerazzurri sono attesi anche da Liverpool, Arsenal e Borussia Dortmund.

In Spagna mancherà ancora Denzel Dumfries, vittima di un problema alla caviglia più grave del previsto: dal 1', sulla corsia di destra, Chivu dovrebbe dare spazio a quel Luis Henrique che ancora oggi resta un oggetto misterioso per lo scarso apporto offerto alla squadra in termini di minutaggio.

  • I PRECEDENTI DAL 1'

    Salvo ripensamenti da parte di Chivu, questa sarà la terza apparizione stagionale dal 1' di Luis Henrique, schierato nell'undici titolare anche in occasione delle trasferte di Cagliari e Verona.

    In entrambi i casi non era andata benissimo, col brasiliano sempre sostituito nel corso della ripresa e con pochi spunti degni di nota, tali da insinuare più di qualche dubbio nella mente del tecnico rumeno.

    Per ciò che concerne la Champions League, si tratterà della seconda presenza in maglia Inter dopo il quarto d'ora scarso che gli era stato riservato nel finale di Inter-Kairat Almaty.

  • LA BOCCIATURA

    La discesa nelle gerarchie interiste di Luis Henrique era stata certificata da quel che era accaduto in concomitanza delle ultime due uscite dell'Inter, ovvero contro Lazio e Milan in campionato.

    Il riferimento è all'impiego di un mancino purosangue come Carlos Augusto sulla fascia destra in sostituzione di Dumfries: una bocciatura in piena regola per l'ex Marsiglia, considerata l'abitudine a giocare in quella zona di campo.

    Invece, nonostante i problemi fisici dell'olandese, Luis Henrique non ha mai visto il campo: prima di stasera, quando si giocherà una grossa fetta di futuro.

  • FUTURO INCERTO

    Un minutaggio fin troppo scarno che ha sortito l'effetto di dare adito alle voci di un divorzio lampo tra l'Inter e Luis Henrique: già a partire da gennaio, quando a prendersi la scena sarà la finestra invernale del calciomercato.

    Nel caso del brasiliano si è parlato anche di un possibile approdo alla Roma di Gasperini, tecnico famoso per la rigenerazione di calciatori che sembravano perduti: non è ancora questo il caso dell'ex Marsiglia, che però stasera si gioca tantissimo.

    Non solo una considerazione maggiore da parte di Chivu in vista delle prossime partite, ma anche e soprattutto la permanenza a Milano: dove i 23 milioni (più 2 di bonus) sborsati qualche mese fa rischiano di rivelarsi una zavorra.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'INTER A MADRID

    Oltre a Luis Henrique, Chivu dovrebbe dare spazio anche ad altri interpreti fin qui meno impiegati: de Vrij potrebbe far rifiatare Acerbi, Zielinski in pole su Sucic per il ruolo di mezzala sinistra. In attacco si va verso l'esclusione di Thuram, reduce da 90 minuti di fuoco nel derby: con capitan Lautaro spazio a Esposito, in pole su Bonny.

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Esposito, Lautaro. All. Chivu.

