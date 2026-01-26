Goal.com
Luis Henrique InterGetty
Francesco Schirru

Luis Henrique subito via dall'Inter? Sono arrivate due proposte, una a titolo definitivo

L'esterno brasiliano potrebbe lasciare l'Inter soprattutto qualora Perisic tornasse in nerazzurro, o comunque se un altro esterno dovesse sbarcare a Milano nei prossimi giorni.

Capro espiatorio dell'Inter dopo i due goal subiti contro il Pisa, Luis Henrique continua ad essere uno dei giocatori maggiormente nel mirino dei tifosi quando le cose vanno male. Sostituito dopo lo 0-2 dei toscani e subissato di fischi, il brasiliano potrebbe ora lasciare Milano e l'Italia in virtù delle offerte arrivate alla società nerazzurra negli ultimi giorni.

Considerando il clima attorno a Luis Henrique, non è da escludere che l'Inter accetti una delle proposte, soprattutto qualora venga individuato un sostituto. Sostituto che i tifosi chiedono a gran voce, anche in caso di permanenza del giocatore almeno fino alla prossima estate, visto un Dumfries che tornerà nelle prossime settimane ma che allo stesso modo potrebbe aver bisogno di ulteriore tempo per tornare ai fasti pre-infortunio.

Il sostituto sarà Perisic? Il ritorno dei nerazzurri è bloccato, per ora, dal destino del PSV, considerando come il team olandese non abbia intenzione di parlare di acquisti o cessioni almeno fino a quando non sarà noto il destino nel torneo europeo.

  • LE OFFERTE PER LUIS HENRIQUE

    Con la possibilità Perisic e un'offerta a titolo definitivo, l'Inter sarebbe disposta a cedere Luis Henrique. 

    L'offerta economica in tal senso è stata presentata dal Bournemouth, club della massima serie inglese, giudicata notevolmente meglio rispetto a quella in prestito con diritto di riscatto messa sul piatto dal Besiktas.

    Dopo la conclusione della Champions e dunque con l'eventualità Perisic, l'Inter potrebbe sedersi seriamente al tavolo con il Bournemouth e concludere il rapporto con Luis Henrique nemmeno un anno dopo il suo arrivo a Milano.

  • L'ACQUISTO DI LUIS HENRIQUE

    Arrivato poco prima del Mondiale per Club, Luis Henrique ha lasciato il Marsiglia per 22 milioni di euro.

    Qualora il Bournemouth o un altro club dovesse arrivare a Luis Henrique, lo farà solamente dietro il pagamento di una cifra sostanzios  e che possa permettere all'Inter di rientrare nella spesa estiva.

    Nonostante le critiche dei tifosi, Luis Henrique è costantemente difeso da Chivu e una sua cessione arriverebbe solamente a determinate condizioni.

  • SOMMER RIMANE?

    Nonostante i tifosi dell'Inter chiedano un cambio in porta e persino una cessione immediata di Sommer, il portiere svizzero non lascerà Milano nel corso della sessione invernale di calciomercato.

    L'ex Bayern Monaco, anzi, sarà ancora il titolare con Josep Martinez comunque in allerta. Chivu ha chiarito che gli errori di Sommer siano dovuti principalmente alle sue indicazioni, che spesso possono metterlo in difficoltà. 

    Una dichiarazione che non ha convinto i fans, i quali avranno comunque ancora Sommer come portiere principale del team interista.

  • IL CALCIOMERCATO INTER FIN QUI

    ACQUISTI

    Jakirovic (Dif, Dinamo, D), per l'Under 23

    CESSIONI

    Carboni (Cen, Racing de Avellaneda, P)

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Chivu)

    (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

