Luis Henrique subito via dall'Inter? Sono arrivate due proposte, una a titolo definitivo

Capro espiatorio dell'Inter dopo i due goal subiti contro il Pisa, Luis Henrique continua ad essere uno dei giocatori maggiormente nel mirino dei tifosi quando le cose vanno male. Sostituito dopo lo 0-2 dei toscani e subissato di fischi, il brasiliano potrebbe ora lasciare Milano e l'Italia in virtù delle offerte arrivate alla società nerazzurra negli ultimi giorni.

Considerando il clima attorno a Luis Henrique, non è da escludere che l'Inter accetti una delle proposte, soprattutto qualora venga individuato un sostituto. Sostituto che i tifosi chiedono a gran voce, anche in caso di permanenza del giocatore almeno fino alla prossima estate, visto un Dumfries che tornerà nelle prossime settimane ma che allo stesso modo potrebbe aver bisogno di ulteriore tempo per tornare ai fasti pre-infortunio.

Il sostituto sarà Perisic? Il ritorno dei nerazzurri è bloccato, per ora, dal destino del PSV, considerando come il team olandese non abbia intenzione di parlare di acquisti o cessioni almeno fino a quando non sarà noto il destino nel torneo europeo.