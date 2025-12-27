Pubblicità
Luis Henrique Diouf InterGOAL
Vittorio Rotondaro

Luis Henrique o Diouf, chi gioca titolare sulla fascia destra in Atalanta-Inter: la scelta di Chivu

Chivu chiamato a sciogliere il dubbio verso Atalanta-Inter: ballottaggio tra Luis Henrique e Diouf per una maglia da titolare.

L'amara eliminazione in Supercoppa Italiana è già il passato in casa Inter, dove il mirino è puntato sulla trasferta di Bergamo di domenica sera, quando Lautaro e compagni faranno visita all'Atalanta in campionato.

Per i meneghini l'obiettivo è presto detto: prendersi i tre punti per consolidare il primato in classifica, su un campo ostico come la 'New Balance Arena' e al cospetto di un'avversaria rigenerata dalla cura Palladino.

Chivu chiamato a sciogliere un paio di dubbi di formazione: il principale è certamente quello tra Luis Henrique e Diouf, in lotta per una maglia da titolare sulla corsia di destra.

  • LUIS HENRIQUE SEMPRE TITOLARE NELL'ULTIMO MESE

    Con l'infortunio di Dumfries, per Luis Henrique si sono spalancate le porte della titolarità: non immediatamente, ma a partire dallo scorso 30 novembre in occasione della trasferta di Pisa.

    Da quel momento il brasiliano è sempre stato schierato nell'undici di partenza da Chivu, con una piccola variante per quanto riguarda il match di Coppa Italia contro il Venezia: in quella circostanza, l'ex Marsiglia era stato impiegato sull'out mancino e non su quello opposto.

    La prestazione migliore è sicuramente quella offerta nel 4-0 rifilato al Como, quando Luis Henrique ha firmato anche un assist per il momentaneo 1-0 di Lautaro: per il resto prestazioni più o meno sufficienti e pochi spunti offensivamente parlando.

  • OTTIME INDICAZIONI DA DIOUF

    Nella già citata gara di Coppa Italia contro il Venezia, a giocare sulla fascia destra era stato proprio Diouf, autore peraltro della rete del vantaggio nerazzurro con una bella percussione e al culmine di un dialogo con Frattesi.

    Questa è, ad oggi, l'unica presenza dal 1' del francese che, fatta eccezione per la Champions League (dove è ancora fermo a zero apparizioni) è sempre subentrato dalla panchina: l'ultima volta proprio pochi giorni fa in Supercoppa.

    Per Diouf 19 minuti più recupero in cui ha comunque fatto vedere delle buone cose, soprattutto col pallone tra i piedi e con l'abilità di venire dentro al campo utilizzando l'amato mancino: una soluzione inedita fino al derby del 23 novembre, portata avanti da Chivu all'aumentare delle risposte sempre più convincenti.

  • LUIS HENRIQUE O DIOUF: CHI GIOCA TITOLARE ATALANTA-INTER

    Ma quindi chi tra Luis Henrique e Diouf sarà l'esterno destro titolare dell'Inter a Bergamo?

    Al momento è il brasiliano a essere ancora in vantaggio, seppur di poco: Chivu dovrebbe continuare a puntare su di lui, alla luce soprattutto dell'applicazione difensiva che in quel di Bergamo sarà fondamentale per uscire dal campo con i tre punti.

    Diouf dovrebbe partire dalla panchina e rappresenterebbe un'arma da sfruttare in corso d'opera, a difesa dell'Atalanta più stanca e meno lucida: l'ex Lens, comunque, può sperare fino all'ultimo nel sorpasso sul compagno di squadra.

  • INTER SU UN NUOVO ESTERNO DESTRO A GENNAIO?

    Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', sono in corso i confronti tra Chivu e la dirigenza per la ricerca di un nuovo esterno destro da accogliere nell'imminente finestra invernale del calciomercato.

    L'assenza di Dumfries (che ne avrà fino a febbraio/marzo) preoccupa il tecnico dell'Inter, non rassicurato dalle attuali soluzioni di ripiego e dal prossimo rientro di Darmian: troppo poco per evitare di correre ai ripari.

