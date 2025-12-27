Luis Henrique o Diouf, chi gioca titolare sulla fascia destra in Atalanta-Inter: la scelta di Chivu

Con l'infortunio di Dumfries, per Luis Henrique si sono spalancate le porte della titolarità: non immediatamente, ma a partire dallo scorso 30 novembre in occasione della trasferta di Pisa.

Da quel momento il brasiliano è sempre stato schierato nell'undici di partenza da Chivu, con una piccola variante per quanto riguarda il match di Coppa Italia contro il Venezia: in quella circostanza, l'ex Marsiglia era stato impiegato sull'out mancino e non su quello opposto.

La prestazione migliore è sicuramente quella offerta nel 4-0 rifilato al Como, quando Luis Henrique ha firmato anche un assist per il momentaneo 1-0 di Lautaro: per il resto prestazioni più o meno sufficienti e pochi spunti offensivamente parlando.