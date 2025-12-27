Luis Henrique o Diouf, chi gioca titolare sulla fascia destra in Atalanta-Inter: la scelta di Chivu

L'amara eliminazione in Supercoppa Italiana è già il passato in casa Inter, dove il mirino è puntato sulla trasferta di Bergamo di domenica sera, quando Lautaro e compagni faranno visita all'Atalanta in campionato.
Per i meneghini l'obiettivo è presto detto: prendersi i tre punti per consolidare il primato in classifica, su un campo ostico come la 'New Balance Arena' e al cospetto di un'avversaria rigenerata dalla cura Palladino.
Chivu chiamato a sciogliere un paio di dubbi di formazione: il principale è certamente quello tra Luis Henrique e Diouf, in lotta per una maglia da titolare sulla corsia di destra.