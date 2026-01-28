Goal.com
Luis Henrique e l'addio all'Inter: cosa succede con Perisic, cifre e formula del possibile trasferimento del brasiliano

Luis Henrique potrebbe lasciare l'Inter fin da subito: l'incastro con Perisic e quanto guadagnerebbe l'Inter dalla cessione dell'ex Marsiglia.

L'Inter valuta con attenzioni le possibili mosse da attuare in questi ultimi giorni del calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che in uscita.

Il nome attualmente sulla bocca di tutti è quello di Luis Henrique, la cui esperienza in nerazzurro potrebbe volgere già al termine: una cessione legata però a doppio filo all'eventuale ritorno a Milano di Ivan Perisic.

Il brasiliano ha ricevuto un paio di offerte, una delle quali piuttosto allettante per la stessa Inter che avrà un occhio di riguardo anche per la partita di stasera tra PSV e Bayern Monaco.

  • LUIS HENRIQUE VIA SOLO CON UN SOSTITUTO IN MANO

    Il piano dell'Inter è piuttosto chiaro: la cessione di Luis Henrique avverrà soltanto qualora Ausilio riuscisse a bloccare un sostituto sulla fascia destra.

    Il profilo più chiacchierato in questione è quello di Perisic, per il quale non è ancora stato raggiunto un accordo col PSV proprietario del cartellino: qualcosa potrebbe però cambiare stasera.

  • OCCHI ANCHE SU PSV-BAYERN

    A novanta minuti dal termine della League Phase, il PSV è appeso a un filo sottilissimo: i biancorossi rischiano seriamente di salutare anzitempo la competizione regina.

    Con otto punti occupano il 22° posto e, allo stato attuale, sarebbero qualificati per i playoff: l'ultimo appuntamento vedrà però gli olandesi ospitare un Bayern Monaco in grande spolvero e voglioso di chiudere in bellezza in vista degli ottavi già conquistati.

    Qualora il PSV dovesse perdere, l'eliminazione sarebbe scontata e la posizione del club su Perisic potrebbe 'ammorbidirsi': a quel punto rimarrebbe la Eredivisie, dove l'abissale vantaggio di 14 punti sul Feyenoord secondo lascia dormire sonni relativamente tranquilli.

  • L'OFFERTA PER LUIS HENRIQUE: INTER 'ACCONTENTATA'

    L'Inter ha ricevuto una proposta allettante per l'esterno brasiliano che piace al Bournemouth, pronto a chiudere l'affare a titolo definitivo e con un indennizzo che consentirebbe al club con sede in Viale della Liberazione addirittura di mettere a bilancio una plusvalenza.

    Luis Henrique, pagato 23 milioni l'estate scorsa, potrebbe andare via a una cifra molto simile: prima, però, serve che il tassello col volto di Perisic vada a incastrarsi al proprio posto, e soltanto allora il puzzle potrà dirsi completo.

