Luis Henrique e l'addio all'Inter: cosa succede con Perisic, cifre e formula del possibile trasferimento del brasiliano

L'Inter valuta con attenzioni le possibili mosse da attuare in questi ultimi giorni del calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che in uscita.

Il nome attualmente sulla bocca di tutti è quello di Luis Henrique, la cui esperienza in nerazzurro potrebbe volgere già al termine: una cessione legata però a doppio filo all'eventuale ritorno a Milano di Ivan Perisic.

Il brasiliano ha ricevuto un paio di offerte, una delle quali piuttosto allettante per la stessa Inter che avrà un occhio di riguardo anche per la partita di stasera tra PSV e Bayern Monaco.