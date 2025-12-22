Pubblicità
Luis Enrique PSG 2025Getty Images
Vittorio Rotondaro

Luis Enrique è il miglior allenatore al mondo del 2025: nella Top 10 anche Conte e Inzaghi

Il tecnico del PSG al primo posto nella classifica annuale stilata dall'IFFHS: seguono Maresca e Flick, nella Top 10 anche Conte e Inzaghi.

Come ogni anno l'IFFHS (Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio) ha stilato la classifica dei migliori tecnici del pianeta: stavolta a prevalere è stato Luis Enrique.

Un successo annunciato, alla luce del 'Triplete' (a cui si sono aggiunte la Supercoppa Europea e, di recente, la Coppa Intercontinentale) conquistato alla guida del PSG, giustiziere dell'Inter nella notte di Monaco di Baviera lo scorso 31 maggio.

Nella classifica dei migliori dieci tecnici figurano anche Antonio Conte e Simone Inzaghi, protagonisti rispettivamente con Napoli e Inter/Al-Hilal.

  • DOPO ANCELOTTI

    Luis Enrique ha dominato la graduatoria con un totale di 222 punti: un risultato che gli ha permesso di succedere a Carlo Ancelotti nell'albo d'oro.

    Per lo spagnolo si è trattato della seconda affermazione dopo quella di dieci anni fa, quando al timone del Barcellona mise a segno un altro storico 'Triplete'.

  • IL PODIO

    Alle spalle di Luis Enrique troviamo Enzo Maresca, secondo per netto distacco (60 i punti totalizzati dall'ex centrocampista) e vincitore di Mondiale per Club e Conference League.

    A quota 57 punti si è fermato invece Hans-Dieter Flick, campione di Spagna col Barcellona e trionfatore anche nella Coppa del Re (in entrambi i casi avendo la meglio sui rivali del Real Madrid).

  • LE POSIZIONI DI CONTE E INZAGHI

    Presenti anche altri due allenatori italiani, ovvero Antonio Conte e Simone Inzaghi: il primo si è classificato al sesto posto (21 punti), spuntandola di poco proprio sul piacentino (settimo a quota 17).

    Un risultato figlio dello sprint finale che ha sorriso a Conte, laureatosi campione d'Italia col Napoli; a differenza di Inzaghi, rimasto a secco dopo aver assaporato la possibilità del 'Triplete'.

  • LA CLASSIFICA COMPLETA

    1. Luis Enrique (22 punti)
    2. Maresca (60)
    3. Flick (57)
    4. Kompany (42)
    5. Arteta (24)
    6. Conte (21)
    7. Inzaghi (17)
    8. Xabi Alonso (14)
    9. Abel Ferreira (10)
    10. Jurcic e Filipe Luis (9)
