Luis Enrique è il miglior allenatore al mondo del 2025: nella Top 10 anche Conte e Inzaghi

Come ogni anno l'IFFHS (Federazione Internazionale di Storia e Statistica del Calcio) ha stilato la classifica dei migliori tecnici del pianeta: stavolta a prevalere è stato Luis Enrique.

Un successo annunciato, alla luce del 'Triplete' (a cui si sono aggiunte la Supercoppa Europea e, di recente, la Coppa Intercontinentale) conquistato alla guida del PSG, giustiziere dell'Inter nella notte di Monaco di Baviera lo scorso 31 maggio.

Nella classifica dei migliori dieci tecnici figurano anche Antonio Conte e Simone Inzaghi, protagonisti rispettivamente con Napoli e Inter/Al-Hilal.