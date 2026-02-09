AFP
Luis Enrique invia un messaggio esplicito sul suo futuro al PSG, mentre circolano voci sull'interesse del Manchester United.
Aggiornamento sul futuro di Luis Enrique
A Luis Enrique è stato chiesto del suo futuro al PSG, dato che il Manchester United sta valutando alternative all'allenatore ad interim Michael Carrick in vista dell'estate. Tuttavia, il 55enne insiste nel dire che non ha alcuna intenzione di lasciare il PSG e, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe pronto a firmare un prolungamento del suo attuale contratto, che scadrà nel 2027. Nella conferenza stampa di lunedì, sembra aver confermato questa notizia.
Ha dichiarato ai giornalisti: "Sono molto felice al Paris Saint-Germain. Ici c'est Paris!"
L'ottimo inizio di Carrick
Considerando l'inizio di Carrick all'Old Trafford, lo United potrebbe non dover cercare lontano per trovare la soluzione migliore. La vittoria per 2-0 sul Tottenham nel fine settimana ha portato alla quarta vittoria consecutiva e l'ex allenatore del Middlesbrough potrebbe ottenere il posto in pianta stabile se continuerà a mantenere questa forma.
A tal proposito, ha dichiarato: "Onestamente, non è cambiato nulla.
Sono pienamente consapevole del ruolo che ricopro qui e della responsabilità che ho. Vogliamo avere successo e voglio che il club abbia successo oltre la fine della stagione, che sia con me o con qualcun altro.
In questa fase non posso controllarlo e vedremo cosa succederà, ma sicuramente si tratta di cercare di migliorare la squadra e rendere il Manchester United più forte. I risultati ottenuti in un breve periodo di tempo non cambiano questo aspetto.
"Se sono cambiati, c'è qualcosa che non va. Non si può reagire in modo così impulsivo, sia che si tratti di qualcosa di veramente buono o che ci siano alcuni problemi da risolvere".
Ha aggiunto: "Amo quello che faccio. Sono qui. Mi sento a casa qui, ma capisco perfettamente la situazione, quindi non mi sto lasciando trasportare troppo".
Il PSG cerca di mantenere lo slancio
Mentre lo United spera di entrare nella top four e rimanerci, il PSG punta a conquistare un altro titolo nella Ligue 1. Il club della capitale ha battuto il Marsiglia per 5-0 nel fine settimana, tornando così in testa alla classifica con due punti di vantaggio sul Lens, sorprendente sfidante.
Luis Enrique è rimasto entusiasta della prestazione e ha dichiarato ai giornalisti: "Abbiamo giocato una partita migliore a Lisbona (contro lo Sporting CP in UEFA Champions League). Abbiamo giocato una partita migliore, una partita incredibile, ma c'è stato il risultato (una sconfitta per 2-1). Abbiamo segnato, ma abbiamo anche colpito quattro volte il palo. Abbiamo creato molte occasioni. Ma nel corso della stagione, ricordo partite migliori di questa. Questa partita è molto importante per la nostra fiducia.
L'allenatore del PSG ha aggiunto: "È stata quasi perfetta [...] siamo una squadra costante. Abbiamo dimostrato il livello dei nostri giocatori sia a livello collettivo che individuale. È il momento migliore della stagione".
E la superstar Ousmane Dembele ha lanciato un minaccioso avvertimento ai rivali per il titolo, aggiungendo: "Volevamo davvero giocare una grande partita e mandare un messaggio: siamo tornati e siamo pronti a dare la caccia ai titoli.
Penso che abbiamo gestito bene l'inizio della stagione. L'inizio dello scorso anno è stato molto più difficile. Si avvicinano momenti importanti, sia in campionato che in Champions League. Avremo anche il RC Lens alle calcagna...".
Dembélé ha segnato una doppietta nella vittoria per 5-0, aggiungendo: "Mi sento meglio. Sto entrando nel ritmo. Sto migliorando sempre di più".
Cosa succederà dopo?
Il PSG affronterà il Rennes venerdì, cercando di continuare la sua corsa al titolo. Lo United, invece, giocherà contro il West Ham a metà settimana, nella quinta partita dell'era Carrick.
