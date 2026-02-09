Luis Enrique invia un messaggio esplicito sul suo futuro al PSG, mentre circolano voci sull'interesse del Manchester United.

Considerando l'inizio di Carrick all'Old Trafford, lo United potrebbe non dover cercare lontano per trovare la soluzione migliore. La vittoria per 2-0 sul Tottenham nel fine settimana ha portato alla quarta vittoria consecutiva e l'ex allenatore del Middlesbrough potrebbe ottenere il posto in pianta stabile se continuerà a mantenere questa forma.

A tal proposito, ha dichiarato: "Onestamente, non è cambiato nulla.

Sono pienamente consapevole del ruolo che ricopro qui e della responsabilità che ho. Vogliamo avere successo e voglio che il club abbia successo oltre la fine della stagione, che sia con me o con qualcun altro.

In questa fase non posso controllarlo e vedremo cosa succederà, ma sicuramente si tratta di cercare di migliorare la squadra e rendere il Manchester United più forte. I risultati ottenuti in un breve periodo di tempo non cambiano questo aspetto.

"Se sono cambiati, c'è qualcosa che non va. Non si può reagire in modo così impulsivo, sia che si tratti di qualcosa di veramente buono o che ci siano alcuni problemi da risolvere".

Ha aggiunto: "Amo quello che faccio. Sono qui. Mi sento a casa qui, ma capisco perfettamente la situazione, quindi non mi sto lasciando trasportare troppo".