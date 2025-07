Luis Enrique inventa un nuovo ruolo per Hakimi: "Non è un terzino", lui e Nuno Mendes i segreti del PSG

Mondiale per Club

Nel PSG che sta incantando il mondo, Hakimi e Nuno Mendes sono sempre più decisivi. Il tecnico sorprende sull'ex Inter: "Può fare il centravanti".

Non che ce ne fosse ulteriormente bisogno ma la clamorosa vittoria del PSG contro il Real Madrid nella semifinale del Mondiale per Club ha fatto capire ancora di più il livello raggiunto dai francesi, assolutamente incontrastabili negli ultimi mesi.

Dopo la vittoria della Champions League contro l'Inter per 5-0, la squadra di Luis Enrique è ora ad un passo anche dal trionfo al Mondiale per Club che renderebbe la stagione del PSG semplicemente perfetta.

Dembelé, Doué, Kvaratskhelia e ora anche Fabian Ruiz si prendono la scena ma tra i trascinatori della squadra ci sono i due "terzini", che però in realtà non sono tali, ovvero Hakimi e Nuno Mendes.

Proprio di loro ha parlato Luis Enrique che ha sorpreso in conferenza ammettendo che non sono dei terzini e spiegando come mai hanno assunto un ruolo così centrale.