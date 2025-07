Luis Diaz vuole il Barcellona, ma anche garanzie: spunta l’idea di un eventuale risarcimento

L’attaccante colombiano è da tempo nel mirino del Barcellona, ma l’operazione non è semplice: a complicarla anche una richiesta particolare.

Quello di Luis Diaz è un nome che ormai da mesi viene accostato al Barcellona.

Lo stesso club blaugrana non ha fatto nulla per nascondere il suo interesse per il giocatore, tanto che il direttore sportivo ne ha anche parlato apertamente, ed ora che la sessione estiva di calciomercato è in pieno svolgimento, si potrebbe consumare quello che sarebbe un trasferimento clamoroso.

Questo soprattutto dopo che il Barcellona ha visto sfumare Nico Williams ma, secondo quanto riportato da ‘AS’, nonostante il suo desiderio di trasferirsi in Spagna, l’attaccante colombiano vorrebbe vedersi assicurate delle garanzie che si spingerebbero ben oltre uno ricco stipendio.